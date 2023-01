Eric Girard espère une baisse des taux d’intérêt dès cet été

Le ralentissement de l’inflation est en cours et il n’est pas impossible qu’il aille suffisamment vite pour que la Banque du Canada commence à réduire ses taux d’intérêt à partir de l’été, dit le ministre des Finances du Québec, Eric Girard.

« La baisse de l’inflation, c’est commencé. C’est réel. Et ça va nous aider », a-t-il déclaré vendredi lors d’une téléconférence organisée par la Chaire en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’Université de Sherbrooke pour le lancement de l’édition 2023 de son Bilan de la fiscalité au Québec.

De 6,8 % l’an dernier, l’inflation moyenne au Québec devrait redescendre à 3,7 % cette année, selon les fonctionnaires de son ministère. Mais il est important de retenir qu’il est question ici d’une moyenne, a-t-il insisté, et que Québec s’attend à ce qu’elle soit revenue tout juste à l’intérieur de la fourchette cible de 1 % à 3 % de la Banque du Canada à la fin de l’année.

Or, la hausse, l’année dernière, de 4 points de pourcentage des taux d’intérêt de la banque centrale sera un facteur déterminant pour la consommation, l’investissement et la confiance en 2023, a observé Eric Girard. « Si l’inflation diminue rapidement, dès la mi-année, on pourrait avoir des baisses de taux et donc diminuer cet effet, qui est la source principale du ralentissement économique. »

Au moment de sa dernière mise à jour économique et financière, en décembre dernier, le ministre prévoyait une chute de croissance économique au Québec — de 3,1 % en 2022 à seulement 0,7 % cette année — , tout en précisant que, rendu à ce point, il y avait presque 50 % de risque de basculer en territoire négatif. Et « si j’avais fait la prévision à la dernière journée de 2022, elle aurait probablement été plus de 0,5 % que de 0,7 % », a-t-il admis vendredi compte tenu de l’évolution constante de la situation.

Eric Girard tient toutefois à répondre à ceux qui, à la lumière de la croissance négative enregistrée au 3e trimestre de 2022, affirment que l’économie québécoise était déjà entrée en récession à la fin de l’année dernière. Ce recul durant l’été était essentiellement attribuable au repli du secteur extérieur, leur rappelle-t-il. Et la plupart des indicateurs économiques pour les trois derniers mois de l’année, y compris ceux sur l’emploi, sont positifs, a-t-il martelé. Aussi, « je me permets d’affirmer que, avec l’ensemble de l’information que j’ai aujourd’hui, le Québec n’était pas en récession à la fin de 2022 contrairement à ce qui est dit par certains analystes ».

L’assombrissement des perspectives économiques ne fera quand même probablement pas reculer le gouvernement de la CAQ sur ses promesses de baisses d’impôt, même si ses consultations prébudgétaires n’ont pas encore commencé. « On est toujours intéressé à écouter ce que les gens ont à dire », a assuré le ministre, « mais en général, nous sommes un gouvernement qui met en application ce que nous avons promis ».

Eric Girard lancera aussi d’autres consultations en février, cette fois sur la Régie des rentes du Québec (RRQ). Effectué tous les six ans, cet exercice de réexamen se penchera notamment sur les conséquences de l’augmentation de l’espérance de vie, sur la façon de mieux tenir compte des besoins et des désirs des travailleurs plus âgés, ainsi que sur les idées qu’on pourrait vouloir emprunter aux dernières réformes du pendant canadien du RRQ, le Régime de pensions du Canada.

Chaque chose en son temps

En introduction de son nouveau Bilan de la fiscalité au Québec, le titulaire de la CFFP, le professeur Luc Godbout, a souhaité que le gouvernement Legault commence par fixer les nouvelles cibles et échéanciers de sa Loi sur l’équilibre budgétaire pour avoir une meilleure idée de la véritable marge de manoeuvre dont il disposera pour ses baisses d’impôt.

Lorsqu’on additionne l’ensemble des mesures ponctuelles déployées l’an dernier par les différents paliers de gouvernements pour aider les citoyens à faire face à la flambée du coût de la vie, c’est au Québec que le soutien a été le plus élevé, constate la CFFP. Totalisant 7,5 milliards ou 1,7 % du produit intérieur brut, cette aide totale au Québec a été 3,3 fois supérieure à la moyenne des autres provinces canadiennes et presque 6 fois supérieure à l’Ontario où, pourtant, il s’est aussi tenu des élections.

« Si l’on ne remet pas en cause le fait qu’il fallait faire quelque chose pour combattre les effets de l’inflation sur les ménages, il serait préférable, à l’avenir, de se limiter à des actions ciblant plus précisément les bas revenus », note Luc Godbout. Une telle aide ne devrait plus être nécessaire cette année, notamment parce que les mécanismes d’indexation des régimes d’impôt prendront le relais.