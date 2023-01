Les banques canadiennes anticipent toujours une faible récession

Les économistes des grandes banques affirment que, malgré son étonnante résilience, l’économie se dirige probablement vers un léger ralentissement au cours de l’année à venir, tout en soulignant que les événements récents montrent bien à quel point il est difficile de prédire l’avenir.

S’exprimant lors d’une table ronde organisée par l’Economic Club of Canada, l’économiste en chef de la Banque Scotia, Jean-François Perrault, a affirmé que l’économie pourrait se diriger vers un « atterrissage en douceur », un phénomène quasi mythique que les décideurs visent depuis longtemps, mais qu’ils n’ont jamais vraiment réussi.

L’économiste en chef de la Banque TD, Beata Caranci, a pour sa part souligné que si la banque prévoyait environ 100 000 pertes d’emplois cette année, cela restait largement inférieur aux 300 000 pertes qui se produiraient normalement en période de récession.

Mme Caranci a estimé que des facteurs émergents, tels que la réouverture de l’économie chinoise, pourraient toutefois pousser l’inflation à la hausse et forcer les taux à rester plus élevés plus longtemps, ce qui aggraverait le coup porté à l’économie.

L’économiste en chef de la Banque Royale, Craig Wright, a affirmé que la banque s’en tenait à sa prévision d’une récession, comme elle le prévoit depuis juillet, alors qu’un certain nombre de vents favorables à long terme, notamment le libre-échange, le crédit bon marché et la main-d’oeuvre à faible coût, s’inversent.

M. Wright s’attend cependant à ce que le ralentissement, délibérément imposé par les taux d’intérêt, fasse son travail et ramène l’inflation dans la fourchette cible de la Banque du Canada d’ici la fin de l’année.