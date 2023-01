L’éléphant de la mondialisation s’est envolé

Dans le monde des experts sur les inégalités, on l’appelle « la courbe de l’éléphant ». Son père vient d’annoncer sa mort parce que l’histoire qu’elle racontait a commencé un nouveau chapitre. Il y est question d’un bouleversement historique, du drame de la classe moyenne et de ces ultrariches toujours plus riches.

Rarement un graphique d’économiste aura apparemment aussi bien résumé un phénomène important et complexe en une seule image. Depuis son apparition dans un document de travail de la Banque mondiale en 2013, il a souvent été présenté comme la meilleure illustration des effets de la mondialisation sur la répartition de la richesse dans le monde.

Il n’est pas très compliqué à comprendre. Sur la ligne du bas, on retrouvait l’ensemble de la population mondiale par rang percentile, allant des plus pauvres à gauche (10 % des plus pauvres, 20 % des plus pauvres…) aux plus riches à droite (ceux-là sont plus riches que 80 % de la population, que 90 % de la population… jusqu’au fameux 1 % des plus riches), quel que soit leur pays. Les valeurs sur la ligne verticale indiquaient l’augmentation annuelle moyenne du revenu de chacune de ces tranches de la population humaine durant cette période de mondialisation triomphante allant de 1988 à 2008, où l’on a assisté notamment à l’effondrement de l’Union soviétique et à l’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce.

On y voit apparaître — avec un peu d’imagination — la silhouette d’un éléphant. La queue tombante de l’animal montre que les plus pauvres, notamment du continent africain, n’ont pas vraiment amélioré leur sort. Son dos et surtout sa tête correspondent à l’hallucinante ascension économique de plusieurs populations asiatiques, à commencer par ces quelque 300 millions de Chinois pauvres qui ont été catapultés dans la classe moyenne, grâce à une augmentation réelle moyenne de revenu de 5 % par année. Quant à sa longue trompe, elle dessine une longue courbe qui descend d’abord jusqu’à une quasi-stagnation des revenus réels des 80 % à 90 % des plus riches de la planète, c’est-à-dire de la classe moyenne dans les pays développés. Mais la trompe se redresse brusquement ensuite, le bout pointant vers le ciel en raison de l’enrichissement des plus riches, particulièrement du fameux 1 %.

Voilà. Tout est dit, a-t-on pensé à l’époque. Cet éléphant montre bien à qui ont profité la mondialisation et ses délocalisations, bien que les auteurs du graphique, les économistes Christoph Lakner et Branko Milanović, se gardaient bien de tirer un lien de causalité directe et notaient que d’autres facteurs étaient sans doute à prendre aussi en compte, dont les changements technologiques ainsi que les politiques économiques et sociales en vogue.

Parti ? Pas vraiment.

Cet automne, l’un d’eux, le professeur à l’Université de New York (CUNY) Branko Milanović, a refait son graphique, mais pour la période allant de 2008 à 2018, et l’éléphant avait disparu ! À la place, on se retrouve avec une courbe très élevée au départ et qui ne fait que descendre ensuite, en marquant un plateau à mi-chemin. C’est à croire que, après la terrible crise financière de 2008-2009, les plus pauvres se sont mis à être les grands gagnants de l’économie mondiale, qu’une majorité des populations des pays en voie de développement ont continué de profiter d’augmentations de revenu d’au moins 6 % par année, que le niveau de vie de la classe moyenne dans les pays riches s’est au moins un peu amélioré et que les ultrariches ont presque fait du surplace. Mais la réalité est plus compliquée que cela, explique Branko Milanović.

Les plus pauvres ont effectivement vu une accélération de leur revenu. Mais ce qu’il faut comprendre aussi, c’est qu’en grimpant dans le classement de l’échelle des revenus et en continuant de profiter d’augmentations moyennes de plus de 10 % par année, les Chinois ont non seulement gonflé les moyennes, mais ont aussi relégué dans les derniers rangs percentiles d’autres populations, notamment d’Inde, du Pakistan et du Bangladesh, qui disposaient de meilleurs revenus qu’à l’époque où 200 millions de Chinois ruraux comptaient encore parmi les humains les plus pauvres. Quant au 1 % des plus riches, leurs revenus n’ont pas diminué, ils ont seulement augmenté à un rythme beaucoup plus lent après la crise financière.

Dans ce grand jeu de chaise musicale, le 10 % des Italiens les plus pauvres ont dégringolé du camp des 30 % les plus riches au milieu du peloton de 1988 à 2018, alors qu’un Chinois urbain sur cinq fait désormais partie des 20 % des plus riches de la planète. « Il s’agit probablement du plus grand rebrassage des revenus individuels depuis la révolution industrielle », dit Branko Milanović.

Beaucoup plus riche que les autres, la classe moyenne des pays développés a conservé sa place au sommet du classement mondial des revenus, note-t-il. Quant aux 5 % des plus riches au monde, ils sont largement restés les mêmes, avec 87 % qui venaient d’Europe de l’Ouest, d’Amérique du Nord, d’Océanie ou du Japon en 2008, contre 78 % en 2018.

Des inégalités qui se creusent

Signe des temps, comme la Chine et les autres pays d’Asie de l’Est sont largement passés désormais du côté de la moitié la plus riche au monde, il faudrait maintenant que le niveau de vie augmente plus vite dans le sous-continent indien et en Afrique qu’ailleurs pour réduire les inégalités mondiales, observe l’économiste.

Malheureusement, la pandémie de COVID-19, l’explosion du coût de la vie et les bouleversements climatiques ont, jusqu’à présent, exactement eu l’effet inverse, rappellera Oxfam lundi prochain dans son portrait annuel des inégalités de richesse dans le monde. Le prochain animal que dessinera Branko Milanović pourrait être triste.