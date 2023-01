Airbus toujours en tête, Boeing se redresse

Les deux rivaux de l’aviation civile, Airbus et Boeing, ont dévoilé mardi leurs bilans de commandes et de livraisons pour l’année 2022. Résultat : la compagnie européenne a maintenu son avance sur sa concurrente américaine qui se relève peu à peu de ses déboires.

Par voie de communiqué, Boeing a indiqué avoir livré 480 avions au total l’an dernier – ce qui représente une augmentation de 40 % par rapport à 2021 mais aussi la meilleure performance de l’entreprise depuis 2018. L’entreprise rapporte aussi avoir reçu 808 commandes nettes, c’est-à-dire tenant compte des annulations.

Ces résultats à la hausse ne suffisent toutefois pas à supplanter Airbus. L’entreprise a annoncé avoir livré 661 avions dans la dernière année et enregistré 820 commandes nettes au cours de l’année dernière.

Les résultats d’Airbus sont quand même moins forts qu’escomptés. « Nous sommes clairement en dessous de nos objectifs », a reconnu Guillaume Faury, président exécutif de la compagnie, cité dans un communiqué dans lequel il justifie cette sous-performance par « la complexité de notre environnement opérationnel ».

Les difficultés de la chaîne mondiale de fournisseurs à suivre la remontée en cadence décrétée par Airbus ont ainsi conduit ce dernier à revoir son objectif initial de 720 avions livrés sur l’année à 700, puis à reconnaître en décembre qu’il n’atteindrait pas ce nombre.

Les chaînes d’approvisionnement qui ont été mises à rude épreuve se sont retrouvées en « très grande difficulté » à l’heure du redémarrage de l’industrie aéronautique, selon M. Faury.

Un problème qui ne touche pas qu’Airbus, mais bien l’ensemble des constructeurs, souligne Mehran Ebrahimi, professeur et directeur de l’Observatoire international de l’aéronautique et de l’aviation civile de l’ESG-UQAM.

Tout au long de l’année, Airbus et Boeing ont dû jongler, principalement chez leurs fournisseurs, entre les difficultés de recrutement, voire les pénuries de main-d’oeuvre, les tensions sur l’approvisionnement dans certaines matières premières et composants électroniques et la crise énergétique engendrée par l’invasion russe de l’Ukraine.

Une avance qui s’installe

Par ailleurs, le maintien de la longueur d’avance d’Airbus vis-à-vis de Boeing « était écrit dans le ciel », estime M. Ebrahimi. « C’est une tendance de fond qui s’installe depuis plusieurs années. La crise des 737 MAX a aggravé la situation pour Boeing, mais depuis une quinzaine d’années déjà, on observe un changement de philosophie de gouvernance. On est passés d’une culture d’ingénieurs à une culture de financiers et cela a contribué à la dégringolade de Boeing. Alors qu’Airbus, de son côté, a monté en crédibilité », observe M. Ebrahimi.

Après les crashs de Lion Air en octobre 2018 et d’Ethiopian Airlines en mars 2019, le modèle d’avion 737 MAX avait été interdit de vol pendant vingt mois jusqu’à fin 2020. Boeing avait alors enregistré en 2019 et 2020 plus d’annulations que de commandes.

Autre enjeu rencontré par Boeing : les livraisons du 787 Dreamliner ont de leur côté été suspendues par intermittence après la découverte de plusieurs vices de fabrication depuis la fin de l’été 2020, avant de reprendre l’été dernier.

« Le niveau de confiance et la crédibilité sont des éléments très importants en aviation, note M. Ebrahimi. Et Boeing a beaucoup perdu sur ces aspects. La stratégie de l’entreprise pour continuer de vendre et pour face à ce dépassement d’Airbus, c’est d’offrir des prix incroyables. Les contrats sont toujours confidentiels, mais les prix des avions de Boeing seraient parfois jusqu’à la moitié ou le tiers des prix de catalogues d’Airbus. »

La publication des résultats financiers de Boeing pour l’exercice 2022 est prévue le 25 janvier prochain, et le 16 février pour Airbus.

Avec l’Agence France-Presse.