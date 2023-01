Après tout juste trois ans en poste, Sophie Brochu quittera la tête d’Hydro-Québec en avril. La décision de la présidente-directrice générale a été annoncée mardi matin par communiqué de presse.

« Je suis profondément reconnaissante d’avoir eu la chance d’oeuvrer à l’avancement de notre grande société d’État, aux côtés d’une équipe compétente et engagée », a déclaré par voie de communiqué la principale intéressée, arrivée à la tête de l’entreprise publique en avril 2020, en pleine pandémie.

La raison de son départ n’est pas spécifiée. « Le moment est venu de passer le flambeau », déclare-t-elle, notant qu’Hydro-Québec se trouve aujourd’hui en « bonne posture » et que « la situation financière de l’entreprise est excellente ».

La relation entre Mme Brochu et le gouvernement du Québec s’était révélée houleuse dans les derniers mois. En octobre, elle avait déclaré ne pas vouloir que la province se transforme en « Dollarama » de l’énergie à bas prix pour les entreprises étrangères. Plutôt que de rechercher de nouveaux clients, sa priorité consistait à réaliser la décarbonation du Québec.

Selon les informations de La Presse publiées à l’époque, Mme Brochu n’aurait pas hésité à quitter Hydro-Québec si la société d’État se trouvait subordonnée aux impératifs de développement économique du Québec. En parallèle, le gouvernement du Québec veut faire de la province la « batterie verte » de l’Amérique du Nord et parle de construire de nouveaux barrages hydroélectriques.

« Tant que le cadre de gouvernance à l’intérieur du gouvernement d’Hydro-Québec est sain et qu’on est capables de faire valoir les grandes prérogatives du besoin du système énergétique, je vais être là, avait déclaré Mme Brochu en octobre au 98,5 FM. Mais si, pour une raison ou pour une autre, je voyais que ce système était à risque, eh bien, j’aurais de sérieuses discussions avec mon actionnaire. »

À la suite de cette controverse, fin octobre, le premier ministre Legault avait créé un nouveau « comité sur l’économie et la transition énergétique » afin de coordonner l’action gouvernementale à ce chapitre. En font partie une brochette de ministres, dont Pierre Fitzgibbon (Économie, Innovation et Énergie), ainsi que Mme Brochu.

Sur Twitter, mardi avant-midi, M. Fitzgibbon a salué le travail de la première femme à la tête d’Hydro-Québec : « Merci, Sophie Brochu. Tu es une leader naturelle et dynamique, une inspiration pour plusieurs. Merci pour ta contribution au secteur public. Je suis certain que tu continueras d’influencer et de tracer la voie pour de nombreux décideurs de demain. »

Le premier ministre du Québec, François Legault, a pour sa part souligné mardi avant-midi, dans un gazouillis, le « plaisir » qu’il a eu à travailler avec Mme Brochu sur des « grands chantiers » comme le contrat de vente d’hydroélectricité avec New York et le développement de la filière éolienne.

Dans une lettre interne envoyée mardi matin aux employés d’Hydro-Québec, obtenue par Le Devoir, Mme Brochu précise qu’en « matière de transition énergétique, les possibilités qui s’offrent aux Québécois et Québécoises sont nombreuses. Tout sera une question de choix. »

Sans faire mention explicitement des grands projets de production qu’Hydro-Québec devra lancer pour augmenter sa capacité – augmentation de 100 TWh d’ici 2050, selon les estimations de la société d’État –, Mme Brochu écrit qu’il faudra travailler « de concert avec les communautés concernées » pour évaluer le potentiel « des sites qui présentent le meilleur potentiel de développement hydroélectrique ».

Elle ajoute avoir constaté un « regain d’intérêt à discuter » de l’utilisation de l’électricité et de l’avenir de notre société d’État. « Quels que soient les points de vue, cette conversation est saine et nécessaire. »

Dès son arrivée à la tête d’Hydro-Québec, Sophie Brochu a revisité en profondeur l’organisation. Elle a tout d’abord établi un nouveau plan stratégique pour faire face à la demande croissante pour de l’électricité provenant d’énergies renouvelables. « Il va y avoir des consommations énergétiques qui proviennent des énergies fossiles qui vont migrer vers l’électricité », déclarait-elle au Devoir le printemps dernier.

En parallèle, l’équipe de Sophie Brochu a entamé une restructuration majeure de l’organisation pour avoir plus de flexibilité. En 2022, Hydro-Québec a ainsi intégré au sein d’une même entité les trois grandes divisions — distribution, production et transport — qui évoluaient jusqu’alors indépendamment l’une de l’autre.

Et la restructuration s’est poursuivie dans les dernières semaines. Hydro-Québec confirmait au Devoir à la mi-décembre le rapatriement partiel d’Hilo, filiale vouée à l’économie d’énergie. La société d’État a injecté des dizaines de millions de dollars depuis 2019 dans cette société qui n’atteint toujours pas ses objectifs de réduction de la consommation d’électricité.

Avant de diriger Hydro-Québec, Mme Brochu a oeuvré chez Énergir (anciennement Gaz Métro), le principal distributeur gazier au Québec. Elle en a été la grande patronne de 2007 jusqu’à la fin 2019. En 2022, Énergir et Hydro-Québec ont signé un important partenariat au sujet de la biénergie électricité-gaz naturel pour le chauffage.

Le Conseil d’administration d’Hydro-Québec pourra recommander des candidats pour le poste de p.-d.g., mais la nomination du prochain titulaire devra faire l’objet d’une décision du Conseil des ministres. Les précédents p.-d.g. d’Hydro-Québec, chacun resté plus longtemps en poste, sont Éric Martel (2015-2020), Thierry Vandal (2005-2015) et André Caillé (1996-2005).

Avec Ulysse Bergeron