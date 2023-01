Beaupré et le Mont-Sainte-Anne, une ville à la conquête de son affranchissement

La crise de confiance qui secoue le Mont-Sainte-Anne depuis la chute d’une télécabine, le mois dernier, plombe l’ensemble de la région qui s’étale au pied de ses pentes. La communauté, loin d’affronter sa première tempête, entend profiter des déboires de la station pour réinventer son économie et affranchir sa réputation du ski.

À Beaupré, le Mont-Sainte-Anne est un pilier impossible à manquer. La montagne trône à 800 mètres d’altitude sur la petite municipalité, immense comme son importance pour la prospérité de la ville de 4000 âmes.

« Ça nous prend une montagne en santé chez nous, indique Rémi Bolduc, propriétaire du restaurant Chez Bolduc, un fleuron familial de Beaupré depuis quatre générations. Quand la montagne est malade, c’est toute la région qui a le rhume ! »

Avec ses 400 emplois directs, le Mont-Sainte-Anne représente le plus important employeur de la MRC. Seulement à Beaupré, une grappe d’une trentaine de restaurants, d’établissements d’hébergement et de boutiques pousse sur les flancs de la montagne, nourrie par le tourisme qu’elle attire.

Le 10 décembre dernier, c’est l’espoir d’une saison enfin normale après deux années de pandémie qui s’écrasait en même temps que la télécabine no 92. Le Mont-Sainte-Anne faisait encore les manchettes pour les mauvaises raisons, entraînant, dans les hôtels, les auberges et les chalets, une avalanche d’annulations.

La station venait d’éternuer, mais c’est toute une région qui faisait de la fièvre.

« Dès que le gouvernement a ordonné la fermeture de la station, nous, ce sont 50 % des réservations qui se sont envolées dans le temps de le dire », raconte Patrice Drouin, propriétaire d’Auberge & Campagne.

Malgré la réouverture du Mont-Sainte-Anne, dimanche, le téléphone de son établissement s’obstine à demeurer muet. « La fermeture d’un mois a comme fermé la valve, déplore M. Drouin. Il n’y a personne qui appelle présentement. »

Pendant les Fêtes, Développement Côte-de-Beaupré (DCDB) et la MRC du même nom ont même mis en place un fonds d’urgence, doté d’une enveloppe d’un million de dollars, pour aider les entreprises à passer cette période et éviter, selon les mots du maire de Beaupré, Pierre Renaud, l’« hécatombe économique ».

Cette fin calamiteuse de 2022 a mené Beaupré à adopter une résolution pour 2023 : celle de ne plus inféoder son avenir aux humeurs d’un seul employeur. « La conclusion que nous pouvons tirer, explique Bernard Paré, le directeur général de DCDB, c’est que nous ne devons jamais dépendre d’une grande entreprise. C’est à nous de prendre en main notre développement et notre destin. »

La chance d’une renaissance

Au cours de son histoire, Beaupré a souvent pleuré le départ d’une usine pourvoyeuse d’emplois et de prospérité. Les longs passages à vide qui suivirent chaque mise de clé sous la porte demeurent frais aux mémoires.

La fermeture de la distillerie Seagram avait déjà semé la misère chez plusieurs familles de Beaupré dans les années 1970. Aussi récemment qu’en 2009, c’était Abitibi Bowater qui éteignait pour de bon les cheminées de son usine de pâtes et papiers, mettant, dans la foulée, 10 % de la population de Beaupré au chômage, soit 340 travailleurs, et un terme à plus d’un siècle d’activités papetières dans la région.

« Quand Abitibi Bowater a fermé, ç’a été une catastrophe », relate Sylvain Cassista, le directeur de l’épicerie IGA de Sainte-Anne-de-Beaupré, un natif de la région aujourd’hui âgé de 51 ans. « Le Mont-Sainte-Anne, poursuit M. Cassista, c’est aussi important, aujourd’hui, que la papetière pouvait l’être à l’époque. C’est le moteur économique de la région. »

« La décennie 2010 était difficile en ce qui concerne les finances, concède le maire Pierre Renaud, échevin de Beaupré depuis 2016. Il y a eu un exode de gens partis trouver du travail ailleurs. »

Il n’entend pas, cette fois, laisser l’histoire se répéter. Sa ville a 1000 nouveaux logements d’habitation dans ses cartons, malgré l’incertitude qui entoure le joyau flétri de son offre touristique, soit le ski alpin au Mont-Sainte-Anne.

« D’année en année, la montagne attire de moins en moins les skieurs, constate le maire, lucide face au désaveu provoqué par les bris à répétition qui surviennent à la station. Beaupré, c’est d’abord et avant tout une ville de villégiature, et ça va le rester. Pour nous, le Mont-Sainte-Anne est un joyau, mais il n’y a pas que le ski, rappelle le maire. Le vélo de montagne gagne de plus en plus d’adeptes, et nous sommes de plus en plus une destination quatre saisons. »

Une campagne de promotion doit se mettre en branle pour mettre en lumière les autres attraits de ce coin de pays, nombreux et longtemps restés confinés à l’ombre de la montagne et de ses hivers.

Transition toutes saisons

« Le ski alpin, ça demeure un fer de lance très important, indique Bernard Paré, de Développement Côte-de-Beaupré. Mais nous avons d’autres beaux fleurons, notamment en construction, et notre secteur récréotouristique se diversifie : le traîneau à chiens, le canyoning, le ski de fond, la raquette… En été, le vélo de montagne attire énormément de monde. Certains week-ends de juillet et d’août sont aussi achalandés que les plus grosses fins de semaine d’hiver ! »

« Nous sommes en transition, économiquement parlant, poursuit le directeur général de DCDB. Nous passons d’une économie qui dépend de grands employeurs, comme le Mont-Sainte-Anne, à une économie résiliente qui crée des emplois dans tous les secteurs. »

« Je ne crois pas que la majorité des nouvelles constructions dépendent uniquement du ski alpin », affirme pour sa part Patrice Drouin, d’Auberge & Campagne. Lui aussi estime que le vélo de montagne souffle un vent nouveau, et particulièrement fort depuis la pandémie, dans les voiles de Beaupré.

Photo: Francis Vachon Le Devoir

« Il y avait beaucoup plus de monde pour la Coupe du monde de vélo que pour la visite du pape », ajoute-t-il, lui qui s’est converti à l’hôtellerie après une carrière dans l’événementiel. « Je suis bien placé pour le savoir, j’ai organisé Vélirium pendant 29 ans ! »

La comparaison avec la visite papale, lancée à la rigolade, trace un parallèle bien réel avec la situation que vit Beaupré avec sa montagne. Sainte-Anne-de-Beaupré a longtemps fait tourner son économie autour de sa basilique et des pèlerins qu’elle attirait. L’évanouissement de la ferveur religieuse et des pèlerinages de plus en plus clairsemés ont forcé la Ville à se renouveler.

À l’heure où la foi envers Resorts of the Canadian Rockies faiblit, Beaupré n’attend aucun miracle. La station de ski du Mont-Sainte-Anne demeure peut-être sa principale vache à lait, mais elle a, de moins en moins, l’allure d’une vache sacrée.