Les grandes foires internationales pourraient ne jamais se remettre de la pandémie

Les grandes foires internationales sont à l’agonie et pourraient ne jamais se remettre de la COVID-19. Janvier en témoigne. Chaque année, durant les premiers jours de l’année, à une époque pas si lointaine où porter un masque en public servait à se déguiser plus qu’à se protéger, se bousculaient trois événements très attendus d’un large public. La pandémie qui a frappé en 2020 au Canada et aux États-Unis aura été le point de non-retour annonçant la fin de cette tradition du Nouvel An…

Car tout indique que le « retour à la normale » tant espéré n’aura pas lieu dans le circuit mondial des grandes conférences d’industrie. À voir les salles à moitié vides et les files d’attente fantômes au Consumer Electronics Show (CES) ces jours-ci, on peine à croire que le présentiel regagnera le terrain perdu au profit de la webdiffusion en direct.

Jusqu’en 2020, les férus de nouvelles technologies se pressaient dans le centre des congrès de Las Vegas pour l’édition annuelle du Consumer Electronics Show. Les amateurs d’automobiles de la planète se tournaient plutôt vers Detroit et son Salon international de l’auto. Chez nous, de façon plus régionale, le Salon de l’auto de Montréal attirait lui aussi son lot d’amateurs ou de futurs acheteurs.

Trois ans plus tard, le salon de Detroit du début janvier a disparu. Le salon de Montréal prévu à la fin janvier au Palais des congrès sera amputé de deux des trois étages qu’il avait l’habitude d’occuper. Du côté du CES, ses organisateurs assurent qu’il se porte très bien, mais sur place, on voit bien qu’il n’est plus que l’ombre de lui-même…

La même chose se produit en Europe et en Asie.

Des rendez-vous d’un autre temps ?

Entre collègues journalistes, la question se pose : est-ce la fin de ces grandes rencontres industrielles d’envergure ? Dans l’automobile, la réponse courte est oui. Les constructeurs ont trouvé d’autres moyens d’atteindre les consommateurs que de les convier une fois l’an dans des foires régionales.

Les grands médias, à qui étaient réservées les premières heures de ces conférences, ont moins d’intérêt, eux aussi, à couvrir des événements dont on sait à peu près tout à l’avance, l’information étant généralement dévoilée sur Internet dans les journées précédant les conférences.

Est-ce le cas dans d’autres industries ? Dur à dire : partout, on promet un retour en masse des foules en 2023. L’année n’est évidemment encore vieille que d’une semaine, mais la première impression est qu’on peut douter de cette prévision.

Dans les technos aussi, l’optimisme règne. En façade, en tout cas : les organisateurs ont dit après la fermeture du CES dimanche avoir reçu plus de 115 000 visiteurs. On en attendait initialement 100 000. Vu de loin, par Internet, cela peut sembler avoir été le cas. Sur place, on les cherche encore, ces visiteurs…

