Pas de hausse des défauts de paiement hypothécaires, assure la Banque Nationale

Malgré la hausse des taux d’intérêt, les défauts de paiement hypothécaires sont demeurés à un seuil inférieur à ce qu’ils étaient avant la pandémie pour les clients de la Banque Nationale, a dit son président et chef de la direction, Laurent Ferreira, lors d’une conférence réunissant, lundi, les grands patrons des principales banques canadiennes.

M. Ferreira a précisé que l’institution financière montréalaise avait enregistré « une petite » augmentation des défauts de paiement pour les prêts à taux variable, mais que cette proportion était inférieure à ce qui était observé du côté des prêts à taux fixe et aux seuils d’avant la pandémie.

« Dans l’ensemble, quand nous regardons la performance de notre portefeuille de prêts et la capacité de nos clients de gérer des taux plus élevés, c’est très bon », a-t-il assuré lors d’un échange avec l’analyste du secteur bancaire de RBC Marchés des capitaux, Darko Mihelic.

Questionné sur le sujet, M. Ferreira a indiqué que la taille des dépôts bancaires laissait croire que les finances des ménages demeuraient « robustes » malgré la pression imposée par la hausse des taux d’intérêt et l’augmentation du coût de la vie. Il a mentionné que près du tiers des emprunteurs hypothécaires avaient augmenté leurs paiements hypothécaires en 2022, et que, parmi eux, 80 % ont un taux variable. « Si on regarde cette cohorte, ils ont toujours plus de liquidités qu’avant la pandémie. Maintenant, il s’agit des premiers paiements [à des taux plus élevés]. Est-ce que ça va s’éroder avec le temps ? Évidemment, mais ils vont être capables de soutenir le rythme. »

Le banquier a indiqué que 10 % du portefeuille de prêts hypothécaires à taux fixe arrivaient à échéance dans les 12 prochains mois et qu’une bonne part des clients qui s’apprêtent à faire un renouvellement ont un prêt dont la période d’amortissement est inférieure à 25 ans.