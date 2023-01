Les ventes de propriétés montréalaises ont diminué de 39% sur un an

Les ventes de propriétés résidentielles ont diminué de 39 % le mois dernier dans la région montréalaise par rapport à la même période un an plus tôt, atteignant leur plus faible niveau depuis 2014 pour un mois de décembre, a indiqué jeudi l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Le nombre de ventes résidentielles dans la région métropolitaine de recensement de Montréal a atteint 2232 en décembre 2022, alors qu’il avait été de 3646 lors du mois de décembre précédent.

Le prix médian des propriétés vendues a diminué en décembre pour les trois grandes catégories de logements, soit les maisons unifamiliales, les copropriétés et les plex (les immeubles de deux à cinq logements).

Ces derniers ont été les plus touchés, avec une baisse de 6 % du prix médian, tandis que celui des maisons unifamiliales a diminué de 3 % et celui des copropriétés, de 1 %.

Le nombre de nouvelles inscriptions à la vente a reculé de 7 % en décembre pour atteindre 2359, comparativement à 2527 en décembre 2021.

Cependant, le nombre d’inscriptions en vigueur a montré une augmentation de 84 % sur un an, pour se situer à 14 533 le mois dernier.