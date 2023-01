Les manufacturiers canadiens surveillent la situation sanitaire en Chine

La flambée des cas de COVID-19 en Chine fait craindre des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, qui pourraient poser problème à beaucoup d’entreprises canadiennes.

Ces dernières semaines, le géant asiatique a abandonné une grande partie de sa politique « zéro COVID ». Cette dernière soulevait le mécontentement de la population et étouffait l’économie du pays, notamment en forçant d’importants confinements. La fin de ces mesures avait d’ailleurs été bien accueillie par les milieux économiques internationaux.

Or, aujourd’hui, non seulement la situation sanitaire en Chine inquiète un peu partout dans le monde, mais ses effets économiques aussi. Plusieurs médias rapportent que des entreprises doivent ralentir leurs activités en raison d’un grand nombre d’employés malades.

« Il est fort probable que cette montée des cas entraînera des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales », estime Swapna Nair, économiste principale au Conference Board du Canada, spécialisée en commerce international.

D’ailleurs, le Canada et le Québec restent dépendants de leur deuxième partenaire commercial international. Les importations de produits chinois n’ont pas diminué pendant la pandémie.

« Depuis le début de la pandémie, les fermetures de différentes usines en Chine et la politique “zéro COVID-19” ont perturbé les chaînes logistiques mondiales », a indiqué par courriel l’organisme Manufacturiers et Exportateurs du Québec. « Il faudra suivre la situation de près, car on risque de sentir au Québec les effets et les impacts économiques de l’explosion des cas de COVID-19 en Chine. »

À la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), on indique qu’il est encore trop tôt pour savoir quelles seront les conséquences de la situation actuelle en Chine. « Si des usines arrêtent de produire, ça va se faire sentir dans quelques semaines ou quelques mois », explique Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales de l’organisme. Les problèmes d’approvisionnement entraînés par la pandémie, comme des délais et des hausses de coûts, causent déjà bien des maux de tête aux PME canadiennes, qui sont nombreuses à ne pas avoir retrouvé leur niveau de revenus normaux, affirme M. Guénette.

Une évolution incertaine

Tout va dépendre de l’évolution des infections en Chine dans les prochains mois — et de la façon dont le gouvernement de Xi Jinping va gérer la situation —, selon Mme Nair. Beaucoup d’ouvriers rentreront bientôt chez eux pour les festivités du Nouvel An chinois, qui commencent le 22 janvier, souligne-t-elle. Est-ce que cela entraînera une plus grande hausse des cas de COVID-19 ?

De son côté, Simon Véronneau, professeur agrégé à la Naval Postgraduate School, en Californie, ne croit pas qu’il y a lieu de paniquer. Selon ce spécialiste en gestion de la chaîne logistique, les Chinois feront tout en leur pouvoir pour maintenir leur capacité industrielle et leur image de partenaire d’affaires fiable. « S’ils ont mal jugé le côté “santé publique” et que les infections deviennent hors de contrôle, alors c’est un mauvais calcul de leur part et ça pourrait avoir un impact économique négatif », reconnaît-il toutefois.

La Chine reste malgré tout un partenaire problématique, estime le professeur Véronneau, étant donné les risques de conflits avec ce pays, notamment en ce qui a trait à Taïwan. Il encourage d’ailleurs les entreprises à diversifier leurs sources d’approvisionnement.

C’est ce qu’ont commencé à faire plusieurs d’entre elles, constate Swapna Nair. « Si vous cherchez des fournisseurs de rechange, vous trouverez peut-être les produits dont vous avez besoin, mais pas nécessairement au même prix. Pour cette raison, il se peut que les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement ne causent pas de pénuries, mais plutôt des hausses de coûts », analyse l’économiste.

Les milieux d’affaires se trouvent par contre dans une meilleure position qu’au début de la pandémie, juge-t-elle, car ils ont tiré des leçons des récentes épreuves. Mais réduire leur dépendance à la Chine reste un travail de longue haleine.