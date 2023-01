La Chine étend son emprise sur le marché des batteries pour véhicules électriques

La Chine accroît sa domination sur le marché mondial des batteries pour véhicules électriques. En 2022, les deux plus grandes compagnies chinoises de ce secteur détenaient, à elles seules, la moitié des parts de ce marché dans le monde.

La compagnie Contemporary Amperex Technology (CATL), basée en Chine, domine de loin ses concurrents mondiaux dans la production de batteries pour véhicules électriques. Elle a alimenté environ 37 % de l’offre mondiale entre janvier et novembre 2022, selon de nouvelles données de ventes recensées par la firme coréenne SNE Research. La production de batteries de l’entreprise, qui approvisionne notamment les constructeurs automobiles Tesla, Volkswagen et Nissan, a atteint 166 gigawattheure (GWh) en 2022, contre 82 GWh l’année précédente.

Au deuxième rang des producteurs mondiaux de batteries, BYD, une autre compagnie chinoise, détenait quant à elle autour de 14 % des parts de ce marché (61 GWh) en 2022, raflant ainsi cette position à la coréenne LG Energy Solution, désormais troisième au classement mondial. Celle qui détenait 21 % des parts mondiales de ce marché en 2021, n’en possédait plus que 12 % en 2022. L’entreprise japonaise Panasonic a elle aussi essuyé un recul, mais moins prononcé, passant de 13 % à 8 % sur la même période.

La domination des deux entreprises chinoises CATL et BYD s’est accentuée en l’espace d’un an, assoyant ainsi davantage la domination chinoise dans ce secteur très convoité. Entre janvier et novembre 2022, leurs ventes représentaient près de 51 % de l’offre mondiale — contre 41 % sur la même période en 2021.

En 2022, la quantité d’énergie des batteries pour véhicules électriques immatriculées dans le monde atteignait 446 GWh, une augmentation de près de 75 % par rapport à l’année précédente, selon les données de SNE Research.