L’éveil des robots commence… dans la cuisine

En 1960, l’adage laissait croire à la ménagère moderne que pour conquérir le coeur de son homme, il fallait passer par son estomac. Les temps ont changé et pour le mieux, mais peut-être pas dans la direction qu’on pensait. Car en 2023, la stratégie demeure la même. Ce sont désormais des robots qui l’appliquent.

À ce jour, les robots ont échoué à prendre le contrôle des automobiles. Personne ne souhaiterait passer sous le bistouri d’un robot-chirurgien. Et les investisseurs boudent les robot-conseillers ! Jouant une carte de la dernière chance, peut-être, les robots tenteront cette année une opération séduction dans la cuisine.

Car les robots-aspirateurs — qui étaient jusqu’ici le nec plus ultra du robot domestique — ont fait des petits. Au Consumer Electronics Show 2023 à Las Vegas, les frigos, les laveuses-sécheuses et, oui, les lave-vaisselle sont à peu près tous connectés et automatisés.

Et ils ont un oeil sur votre cuisine !

Un chef dans ses fourneaux

On peut aujourd’hui affirmer le plus sérieusement du monde que de laver sa vaisselle à minuit est non seulement envisageable, mais qu’il serait bête de ne pas le faire. Les électroménagers de demain sont pourvus d’une intelligence artificielle (IA) qui calcule déjà le moment optimal du jour ou de la nuit pour les activer.

Économie d’énergie et meilleure santé sont au programme de la cuisine robotisée de demain.

Dans sa gamme d’appareils domestiques Bespoke, le géant coréen Samsung inclut plus que sa juste dose d’IA pour automatiser plus d’une tâche ménagère. Son four Bespoke AI Oven sait non seulement quel mets vous préparez, il peut corriger votre recette si vous faites mine de rater sa cuisson. Jumelé à votre téléphone, le four sait si vous avez fait de l’activité sportive ces derniers jours et pourra suggérer des repas à la teneur calorifique conséquente.

Pas de patates au four pour les patates de divan, pour ainsi dire…

Du steak sur mesure

En revanche, du steak. Autant que vous en voudrez. Mais n’ayez crainte : aucun animal n’a été maltraité pour finir dans votre assiette. Car le fin du fin dans les technologies alimentaires, les foodtechs comme on les nomme dans le jargon, n’a pas changé malgré la décote des sociétés phares Beyond Meat et Impossible Foods. Beyond Meat vaut présentement 80 % moins qu’à son entrée en bourse et 95 % moins que son sommet de la fin 2019.

Impossible Foods est une société privée dont la valeur varierait entre 4 et 7 milliards $US. Elle n’est toujours pas profitable malgré une hausse soutenue de ses ventes chaque année.

Justement, cette demande sans cesse plus soutenue pour des viandes de synthèse continue de stimuler l’innovation. La nouvelle tendance en 2023 ? Des steaks « imprimés » à la maison, sur demande, par un robot-cuisinier du futur. Car, oui, l’impression 3D veut faire son entrée dans la cuisine au cours des prochaines années.

Une série de jeunes pousses israéliennes se présentent comme les pionnières en la matière. Des entreprises nommées SuperMeat et Redefine Meat proposent des machines qui impriment, une fine couche à la fois, une pièce de viande synthétique très réaliste. Tout y est : la texture de la chair, du gras plus tendre et plus coulant, et du sang.

Les ingrédients : du soya et des légumineuses, de la noix de coco et de l’huile de tournesol. Le résultat : un filet mignon médium-saignant sans aucune trace animale ! Préparez-vous à en voir les premiers échantillons dans les restaurants branchés d’Amérique du Nord tôt en 2024.

Pout, pout, pout…

Les robots remplacent le chef et l’épicier. Ils ont aussi le livreur dans leur mire.

Après quelques années en veilleuse, la voiture autonome ressort de l’ombre en 2023. La faute en revient aux équipementiers — ces fabricants dont le public entend rarement parler, mais qui conçoivent la quasi-totalité des composants des véhicules ornés du logo des grands constructeurs : Bosch, Continental, Magna, ZF… Ajoutez à cela les géants électroniques Intel, Nvidia et Qualcomm et vous avez tous les fournisseurs nécessaires pour lancer votre propre marque de véhicules électriques et autonomes.

Toutes ces multinationales ont du nouveau cette année, si bien que la voiture entièrement autonome s’approche un peu plus de la réalité, été comme hiver.

Ce sont pourtant des robots sur quatre roues d’un tout autre genre qui retiennent l’attention en ce début 2023. La société américaine Ottonomy a mis en service tout juste avant les Fêtes ses premiers véhicules autonomes de livraison de repas dans quelques aéroports, dont ceux de Pittsburgh et de Rome. Les voyageurs en attente d’un vol peuvent commander leur repas par téléphone, sans s’éloigner de leur porte d’embarquement. Un robot Ottonomy leur livrera leur repas dès qu’il sera prêt. Les premiers clients obtiennent une boisson gratuite, pour encourager l’adoption de la technologie.

Ce n’est qu’un premier pas pour les robots livreurs. Après les aéroports, les centres d’achats, et pourquoi pas carrément les grands restaurants.

Votre estomac ne sait pas ce qui l’attend en 2023. Mais un robot quelque part pense le savoir mieux que vous.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.