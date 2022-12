Un temps des Fêtes salutaire pour les restaurateurs

Le premier temps des Fêtes complètement déconfiné est une bénédiction — et un casse-tête — pour bon nombre de restaurateurs du Québec. Ils vont enfin pouvoir concrétiser leur réveillon du Nouvel An, tombé à l’eau à deux reprises.

« Ça fait deux ans qu’on le planifie, qu’on fait le marketing, le menu, les accords, les achats de vaisselle, indique Sandra Forcier, copropriétaire du bar à vin Ratafia, dans la Petite Italie. C’est énormément d’heures. C’est la soirée la plus importante de l’année, il faut que ce soit meilleur que le reste du temps. Deux ans à devoir annuler, c’était débinant. »

Alors que 2021 prenait fin, la décision de dernière minute du gouvernement provincial avait forcé de nombreux restaurants à jeter d’importantes quantités de denrées. Mais cette fois-ci, il semble bien que la grande fête aura lieu. L’équipe de Mme Forcier se lance donc avec fébrilité dans le sprint final en vue de la soirée.

Le mois de décembre a aussi été un baume sur les blessures pandémiques, grâce à une succession de groupes d’entreprises, de soupers entre amis et de 5 à 7 improvisés.

« Ça a même dépassé l’achalandage de décembre 2019 dans la majorité de nos restaurants, ajoute Francine Brûlé, la présidente de la chaîne Les enfants terribles, qui compte sept succursales. On sent que ça avait manqué aux gens. Ils sont festifs et de bonne humeur. »

Le temps des Fêtes est une période faste qui permet de finir l’année en beauté, indique le président du conseil d’administration de l’Association Restauration Québec (ARQ), Hugues Philippin. Quelques problèmes viennent toutefois freiner l’élan, à commencer par la pénurie de main-d’oeuvre.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Mme Brûlé est déçue qu’une partie de ses établissements doivent rester fermés pour le réveillon par manque de personnel. Pour sa part, le propriétaire du restaurant brossardois Le Célébrité déplore d’être obligé de limiter le nombre de convives pour la même raison. Son party du jour de l’An affiche complet depuis un mois.

« Le défi, c’est de faire comprendre aux gens qu’on ne peut pas en prendre plus, même s’ils sont des habitués », a lancé, désolé, Pierre Ménard, qui prévoit aller fêter avec ses clients dès qu’il pourra sortir de la cuisine.

Des absences remarquées

Deux épidémies sont aussi venues « casser le party » dans le dernier mois. Il y a d’abord celle des nombreux virus respiratoires qui ont circulé parmi les membres des équipes de travail. « On a eu beaucoup de malades en novembre et en décembre et, chaque fois, ça a été compliqué de remplacer les gens. C’est épuisant pour l’équipe en place, qui doit travailler plus fort », raconte Pierre-Vincent Lemieux, copropriétaire du bar à vin Théophile, situé à Saint-Bruno-de-Montarville.

Puis il y a eu le phénomène des « no-show », c’est-à-dire les groupes qui omettent de se présenter à leur réservation, sans avertir. Plusieurs restaurateurs ont constaté une recrudescence de cette pratique destructrice.

« C’est une catastrophe. Un samedi où on a refusé des centaines de personnes, où on est pleins à craquer, on a fait rentrer notre personnel en conséquence, on a préparé de la bouffe, on a un groupe de 40 personnes qui ne s’est pas présenté, un groupe de 28 qui s’est présenté à 9 ou 10 et un groupe de 20 qui s’est présenté, mais dont la moitié des membres ne mangeaient pas », s’insurge Mme Brûlé.

Par ailleurs, l’ARQ s’inquiète du sort que connaîtront les restaurants après le « super beau temps des Fêtes », en particulier ceux qui n’ont pas réussi à s’adapter à « la nouvelle réalité où les prix ne sont pas pareils du tout ». L’augmentation du coût des aliments et des salaires fait en sorte qu’Hugues Philippin, qui est propriétaire de la pizzeria Chic Alors, à Québec, a dû adapter ses méthodes de travail et d’approvisionnement, ses heures d’ouverture et son menu.

« Est-ce que les ventes vont rechuter en février et en mars ? demande M. Philippin. Le nombre de restaurants au Québec a déjà beaucoup diminué, et on pense que les fermetures [définitives] ne sont pas terminées. »

Les bons revenus du temps des Fêtes permettront à l’équipe de Théophile de partir l’esprit tranquille pour deux semaines de congé en janvier. Des vacances que Pierre-Vincent Lemieux juge bien méritées, malgré le plaisir que ses employés et lui ont à recevoir les clients. « On sort la langue à terre », admet-il.