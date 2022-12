Un avant-goût du grand découplage à venir ?

Retour sur les répercussions de l’invasion russe en Ukraine, qui a marqué le monde en 2022.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a amené les pays développés à lui déclarer une forme extrême de guerre économique. Leur tentative d’isolement de l’économie russe est un spectaculaire exemple d’un mouvement de démondialisation et de recentrage du commerce entre pays amis que certains appellent de leurs voeux.

L’agression russe contre son voisin ukrainien a semé la consternation dans le camp occidental, notamment européen. On était, bien sûr, choqué par cette attaque non provoquée contre un pays souverain. Mais on a aussi réalisé avec horreur l’ampleur de la dépendance énergétique de plusieurs d’entre eux à l’égard de l’agresseur.

À défaut d’envoyer des troupes directement sur le terrain, l’Occident a déployé un ensemble de sanctions d’une ampleur et d’une diversité sans précédent depuis les années 1940 visant à étrangler économiquement la Russie.

Les plus spectaculaires, mais aussi les moins efficaces, ont visé quelque 1500 dirigeants et riches amis du régime de Vladimir Poutine en gelant leurs avoirs ou en les interdisant de séjour à l’étranger, résumait The Economist à la fin de l’été. On a aussi essayé d’assécher les coffres de la Russie en bloquant ses réserves financières à l’étranger et en lui refusant l’accès à la principale plateforme de paiement interbancaire (SWIFT). On a également cherché à isoler le pays commercialement, en réduisant, autant que faire se peut, ses exportations de pétrole et de gaz, et en l’empêchant d’acheter toutes sortes de biens et services, notamment dans les secteurs de pointe.

Comme la guerre en Ukraine se poursuit et que l’économie russe pourrait, selon le FMI, se contracter de « seulement » 3,4 % cette année et de 2,3 % l’an prochain — plutôt que de dégringoler de 33 % comme certains le prédisaient au début de la crise —, on pourrait penser que toutes ces sanctions ont échoué. Mais on aurait tort, estime plus d’un expert.

Ce qu’on ne voit pas, disent-ils, ce sont les dommages au potentiel de croissance économique à moyen et à long termes qui viennent avec le départ de quelque 1200 entreprises étrangères, la rupture des chaînes d’approvisionnement dans les secteurs technologique, informatique, pharmaceutique, chimique ou minier, et l’exode d’un demi-million des meilleurs cerveaux du pays.

Cet épisode arrive au moment où les tensions géopolitiques entre l’Occident et la Chine vont en grandissant et où il est aussi de plus en plus question d’un « découplage » entre leurs économies, notamment dans les secteurs technologiques. Plus généralement, des gouvernements et des experts remettent en cause les bienfaits d’une certaine mondialisation économique. Ils parlent du rapatriement (ou relocalisation) des capacités de production (reshoring en anglais), du rapprochement géographique des chaînes de valeurs (nearshoring) ou encore de recherche de fournisseurs dans des pays amis (friendshoring).

Pour le moment, on ne trouve pas encore « de changement généralisé » derrière les quelques « anecdotes » parfois citées, rapportait dans Le Devoir en septembre le ministère fédéral du Commerce international. Sarah Guillou, de l’Observatoire français des conjonctures économiques à Sciences Po Paris, n’était pas tendre à l’égard de ces élus qui font fi de la réalité économique et en appellent à une démondialisation. « L’autonomie de production, telle que la clament certains gouvernements pour flatter l’opinion publique au nom de la souveraineté économique, est une supercherie politique. »