Les coulisses d’une inflation alimentaire

Retour sur les répercussions de l’invasion russe en Ukraine, qui a marqué le monde en 2022.

L’invasion russe de l’Ukraine a marqué un tournant dans la production agricole. Les bouleversements des poids lourds que sont ces deux pays dans la production des grandes cultures à l’échelle mondiale ont tiré vers le haut les prix des céréales, du riz et du maïs, selon les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Cette conjoncture s’est traduite au Canada par une hausse des prix à la consommation des produits céréaliers — pâtes, craquelins, biscuits, pains — frôlant les 20 %.

Cependant, les répercussions ne se sont pas arrêtées là. Les prix des engrais et des fertilisants ont également bondi, la Russie étant un incontournable des marchés des fertilisants à base d’azote ou de phosphore ainsi que de potasse. Selon les chiffres du Fertilizer Institute, le pays représentait avant le conflit 23 % de l’exportation d’ammoniac, 14 % de l’urée, 21 % de la potasse et 10 % des phosphates transformés.

Les sanctions commerciales contre la Biélorussie et la Russie, deux géants du secteur, ont entraîné une réduction de l’offre. Les prix de ces intrants nécessaires à la production ont progressé de 42 % en un an. Une hausse qui s’ajoute à celle enregistrée l’an dernier. Résultat : en deux ans, les prix des fertilisants et des engrais ont presque doublé (95 %).

Autant d’éléments qui expliquent, en partie du moins, le bond considérable (+11,4 %) des prix des aliments en épicerie. Dans sa plus récente mise à jour de l’Indice des prix à la consommation, Statistique Canada constate que le prix de certaines denrées a été catapulté au cours des douze derniers mois : huiles (+26 %), boissons non alcoolisées (+19 %), café et thé (+17 %), oeufs (17 %), fruits et légume frais (+11 %), produits laitiers (+11 %), viande (+6,2 %).

Évidemment, cette évolution des prix ne peut être attribuée qu’au seul conflit en Ukraine. Loin de là. Les facteurs inflationnistes se sont multipliés et juxtaposés en 2022 pour créer une tempête presque parfaite : perturbations de la chaîne d’approvisionnement, pénuries de main-d’oeuvre et augmentation des salaires, mauvaises conditions météorologiques dans des régions de croissance. « Bon nombre de ces conditions et pressions se sont produites simultanément ou de façon plus prononcée, ce qui a entraîné une augmentation généralisée des prix des aliments », résume Statistique Canada.

Les exemples sont nombreux. Au Canada, le prix moyen du poulet a bondi de près de 10 % à cause, entre autres choses, de la réduction de l’offre du fait que des éleveurs ont dû abattre ou mettre en quarantaine des oiseaux infectés par la grippe aviaire.

Idem pour certains fruits et légumes qui nous viennent de la Californie, par exemple. Une importante sécheresse — la pire en près de 1200 ans a été enregistrée dans le sud-ouest des États-Unis — a bouleversé la production de cet État présenté à juste titre comme le saladier de l’Amérique du Nord. Un exemple : non seulement le prix de la laitue a triplé, mais des pénuries ont eu lieu à certains endroits.