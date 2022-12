Le milliardaire derrière le Mont-Sainte-Anne

Qui est Norman Murray Edwards, le richissime propriétaire de l’entreprise Resorts of the Canadian Rockies (RCR) critiquée pour sa gestion erratique du Mont-Sainte-Anne ? Pour ses admirateurs, il s’agit d’un investisseur de génie comme l’histoire canadienne en compte peu. Pour ses détracteurs, c’est un magnat du pétrole habile à soutirer des aides publiques et autour duquel flotte un fort parfum d’évitement fiscal. Le Devoir dresse le portrait de l’un des hommes les plus riches du monde, baron du pétrole canadien et actionnaire de contrôle de la compagnie derrière le plus grand désastre minier de l’histoire canadienne.

L’origine d’une fortune

Pendant son enfance à Regina, en Saskatchewan, N. Murray Edwards s’adonnait au hockey et rêvait de devenir politicien. Les décennies passèrent et l’enfant devenu adulte ne s’éloigna ni des patinoires ni de la politique : il est aujourd’hui copropriétaire des Flames de Calgary, et il a toujours soigneusement entretenu ses relations avec les arcanes du pouvoir.

La modestie marque les débuts de celui qui a gravi l’échelle de la fortune jusqu’à faire partie du 0,00001 %. Fils d’un comptable et d’une enseignante, N. Murray Edwards se hisse aujourd’hui au 1053e rang du palmarès Forbes des personnes les plus riches du monde.

Adolescent, il officiait à titre d’arbitre de hockey. Une fois diplômé, c’est comme éboueur dans un camp d’été qu’il a financé une partie de son université. « Cet emploi lui a donné une forte motivation pour réussir ses études », précise la biographie que lui consacre l’Association Horatio Alger, un OSBL voué à entretenir la foi envers le rêve américain.

Edwards se découvre, pendant ses études de droit, un fort penchant pour les affaires. Quand un ami développe un cancer du cerveau, N. Murray Edwards lui promet, sur son lit de mort, de toujours suivre ses passions. Déjà associé, à 28 ans, d’un cabinet d’avocats de Calgary, il quitte tout pour se lancer dans l’investissement.

C’est dans le pétrole et le gaz de l’Ouest canadien que l’homme de 63 ans a puisé sa richesse. En 1988, il investit 100 000 dollars dans Canadian Natural Resources (CNR), une entreprise alors vacillante devenue, aujourd’hui, un colosse assis sur au moins7,5 milliards de barils de pétrole issus des sables bitumineux et dont les tentacules s’étendent de la Colombie-Britannique jusqu’au Manitoba, en passant par les États-Unis, les côtes africaines et la mer du Nord.

N. Murray Edwards demeure à ce jour le président-directeur général de CNR et vaut, selon Forbes, 2,6 milliards de dollars américains — soit autant que le PIB du Lesotho en 2021.

Le désastre du mont Polley

Ses intérêts, comme ses investissements, sont variés. Il préside depuis 1989 le conseil d’administration d’Ensign, un des plus importants pourvoyeurs de services pétroliers du monde, dont les activités se déroulent sur trois continents. Il agit aussi comme président du conseil d’administration de Magellan Aerospace, qui fabrique notamment les missiles CRV7, considéré comme un fleuron de l’industrie militaire canadienne.

N. Murray Edwards était également l’actionnaire de contrôle de la minière Imperial Metals au moment où, le 4 août 2014, un barrage a cédé à proximité de la mine d’or et de cuivre du mont Polley, en Colombie-Britannique, déversant environ 25 millions de mètres cubes de rejets miniers dans trois lacs adjacents.

La catastrophe, considérée comme la pire du genre dans l’histoire canadienne, demeure impunie à ce jour. Imperial Metals n’a reçu ni amende ni sanction pour le désastre. Huit ans plus tard, seuls trois ingénieurs ont dû faire face à la justice, condamnés à débourser un total de 225 000 dollars pour négligence.

N. Murray Edwards contribuait depuis 2005 aux coffres des libéraux de la Colombie-Britannique. Un an avant le déversement, l’homme d’affaires avait notamment réuni près d’un million de dollars pour garnir la caisse électorale de Christy Clark, la première ministre britanno-colombienne à l’époque du désastre. Encore à ce jour, il possède 44,8 % d’Imperial Metals.

Aides publiques

En plus de ses liens avec les hautes sphères du pouvoir, certains reprochent à N. Murray Edwards de solliciter des aides publiques malgré sa fortune. Les Flames de Calgary demandent un nouvel amphithéâtre, par exemple, mais refusent de le bâtir sans un financement important de la Ville, une saga controversée qui dure depuis des années.

Plus récemment, en 2020, N. Murray Edwards a touché un salaire symbolique d’un dollar pour son rôle dans Canadian Natural Resources — en plus de bonus et de compensations en tout genre totalisant plus de 13,5 millions. La somme, selon une compilation réalisée par le Centre canadien de politiques alternatives, le classait au 19e rang des 100 dirigeants d’entreprises les mieux rémunérés du pays.

La même année, toutefois, CNR touchait la subvention salariale d’urgence mise en place par Ottawa pour aider les entreprises à garder la main-d’oeuvre à l’emploi malgré la pandémie. Cette année, RCR a aussi proposé au gouvernement du Québec d’investir 100 millions de dollars au Mont-Sainte-Anne — à condition que l’État acquitte la moitié du montant.

N. Murray Edwards essuie aussi des critiques pour avoir déménagé à Londres en 2016, un changement de résidence qui coïncidait avec des hausses d’impôt en Alberta et à Ottawa.

Malgré les dénégations du principal intéressé, certains y voient une manoeuvre d’évitement fiscal. En 2020, la résidence principale de N. Murray Edwards était, cette fois, enregistrée à Saint-Moritz, en Suisse — un pays réputé pour sa fiscalité accueillante à l’endroit des grandes fortunes.

Le profit et le ski

N. Murray Edwards a fait l’acquisition de RCR en 2001. Une mauvaise saison et une mauvaise santé financière avaient acculé cette entreprise, véritable empire du ski, à la faillite. Du jour au lendemain, la transaction propulsait le magnat du pétrole au rang d’un des plus importants opérateurs de stations de ski en Amérique du Nord, fort d’un actif comprenant huit montagnes, dont Stoneham et le Mont-Sainte-Anne.

Sous la direction de N. Murray Edwards, plusieurs nouveaux télésièges entrèrent en fonction, notamment le Panorama Express au Mont-Sainte-Anne en 2014 et l’Éclipse à Stoneham en 2017. Pendant ce temps, toutefois, des voix ont déploré que le profit prenne lentement mais sûrement le pas sur les services à la clientèle. L’excentrique fondateur de RCR, l’ancien rancher et guide de montagne Charlie Locke, confiait au magazine Ski Canada que depuis le rachat de RCR par N. Murray Edwards, la station du Lac Louise se résumait « purement et simplement à un business » et que « le service à la clientèle n’était pas tout à fait à la hauteur. »

La récrimination trouve écho, 12 ans plus tard, dans la grogne suscitée par les déboires du Mont-Sainte-Anne, un joyau, selon plusieurs, qui perd son éclat dans l’indifférence de son actuel propriétaire.