Croissance économique de 0,1% au Canada en octobre

L’économie canadienne a légèrement progressé en octobre, les dernières données sur le produit intérieur brut (PIB) réel étant plus élevées que prévu.

Statistique Canada indique que le produit intérieur brut réel a augmenté de 0,1 % en octobre, dépassant son estimation préliminaire selon laquelle le PIB réel resterait inchangé pour le mois.

L’agence fédérale affirme que la croissance des industries productrices de services, menée par des gains dans le secteur public, le commerce de gros et les secteurs de service à la clientèle, a été partiellement compensée par un déclin des industries de productions de biens.

Selon Statistique Canada, les industries des arts de la scène, des sports-spectacles et des institutions patrimoniales ont augmenté de 4,7 % en raison d’un plus grand nombre qu’à l’habitude de matchs des Blue Jays de Toronto pour le mois d’octobre, en plus d’un début tardif de la présaison de la LNH.

L’agence affirme que le ralentissement dans les industries productrices de biens en octobre a été mené par une diminution de l’extraction minière, des carrières et de l’extraction de pétrole et de gaz ainsi qu’un affaiblissement du secteur manufacturier.

L’estimation initiale pour novembre indique que le PIB réel était essentiellement inchangé pour ce mois, mais l’agence a fait savoir que l’estimation serait mise à jour le mois prochain.