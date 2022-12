Les prix des aliments au Canada grimpent

De nouveaux chiffres montrent que l’inflation de l’épicerie au Canada a de nouveau augmenté en novembre alors que le prix des produits de base comme le pain, les oeufs et les produits laitiers a grimpé en flèche.

Selon Statistique Canada, les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 11,4 % le mois dernier par rapport à il y a un an, contre 11 % en octobre.

L’agence affirme que les prix des produits d’épicerie ont maintenant augmenté à un rythme plus rapide que l’inflation globale pendant 12 mois consécutifs.

Le taux d’inflation annuel du pays a légèrement diminué en novembre pour s’établir à 6,8 %.

Les prix du café et du thé ont augmenté de 16,8 % en novembre, tandis que des articles comme le beurre ont grimpé de 23,1 %, les oeufs ont pris 16,7 % et le pain et les petits pains ont connu une hausse de 18,2 %.

Les autres articles dont le prix augmente comprennent le sucre et le sirop, en hausse de 18,8 % d’une année sur l’autre, les pâtes alimentaires (+ 17,1 %), la laitue (+ 31,9 %) ainsi que la farine et les mélanges à base de farine (+ 20,5 %).

La hausse des prix en épicerie est un phénomène mondial, des pays comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni affichant des taux d’inflation des aliments encore plus élevés que le Canada le mois dernier, indique le professeur Sylvain Charlebois de l’Université Dalhousie à Halifax.

Pourtant, une grande partie de la nourriture du Canada est produite au pays et les prix augmentent en raison d’une foule de facteurs, notamment des coûts de main-d’oeuvre, d’intrants et d’énergie plus élevés, ajoute-t-il.

« De nombreuses conventions collectives sont en cours de négociation avec des augmentations de salaire de plus de 5 % et cela exerce une pression sur le coût de production, précise M. Charlebois. Un exemple est l’emballage utilisé par les entreprises alimentaires. Nous avons vu les prix des emballages comme les cartons d’oeufs augmenter considérablement. »

Il pourrait s’écouler un certain temps avant que les Canadiens ne voient les prix des aliments se stabiliser, selon lui.

« Nous sommes encore là pour les quatre à six prochains mois, observe M. Charlebois. Nous nous attendons à ce que les choses se passent au printemps. »