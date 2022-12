Et si ChatGPT était le prochain Google ?

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie du 19 décembre 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

C’est officiel : la game vient de changer. Enseignants, médecins, avocats et d’autres le disent : il y aura un « avant » et un « après » décembre 2022. On doit ce point de bascule à l’intelligence artificielle en général, et à l’interface ChatGPT en particulier.

On promet depuis dix ans une révolution par l’intelligence artificielle (IA). Les bénéfices de cette technologie ont été jusqu’ici, sinon mineurs, du moins isolés d’une industrie à l’autre. ChatGPT touche pratiquement tous les secteurs et une majorité de gens. Cela va des élèves du secondaire aux chercheurs universitaires, des vendeurs de chaussures aux ingénieurs travaillant dans le secteur automobile.

C’est un de ces cas où l’expression « il faut le voir pour le croire » prend tout son sens. Tous ceux qui ont joué avec cet outil Web en sont revenus estomaqués. ChatGPT n’est pas parfait. Loin de là. Il incarne quand même le passage vers un monde où un compagnon numérique omniscient pourrait devenir chose normale.

Peut-être pas en 2023. Mais un jour.

Un « nouveau » Google ?

Des experts ont comparé l’arrivée de ChatGPT à celle d’un « nouveau » Google. Car il y a eu un Internet très désorganisé « avant » le moteur de recherche californien, puis un Internet rendu accessible pour tous « après » sa mise en ligne. D’autres l’ont plutôt comparé au passage survenu quand les premiers claviers ont remplacé les cartes perforées dans la programmation informatique.

Bref, c’est gros. Mais personne ne s’entend sur la nature de l’impact : sera-t-il bon ou mauvais ? En droit, on ignore si c’est la fin de la propriété intellectuelle et de la vie privée (probablement pas). En médecine, on s’inquiète des conseils qu’il pourra donner aux gens qui se méfient des hôpitaux (à juste titre). À l’école, on se demande si c’est la fin des méthodes d’enseignement actuelles (sans doute).

Chose certaine, pour le créateur de ChatGPT, le laboratoire américain OpenAI, c’est tout un coup de circuit. Et devinez qui a fondé cet organisme sans but lucratif ? Elon Musk, qui d’autre… conjointement avec Sam Altman, un entrepreneur bien connu de la Silicon Valley. OpenAI est aussi appuyé financièrement par Microsoft.

Et cela renforce l’emprise sur nos sociétés d’une idéologie très forte dans les technos américaines où le progrès passe nécessairement par ces points de bascule qui font s’écrouler des systèmes établis : l’industrie, l’école, l’État…