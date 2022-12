L’aide des gouvernements a fait contrepoids à l’inflation

Les mesures d’aides ponctuelles des gouvernements ont permis de protéger le pouvoir d’achat d’un grand nombre de ménages au Québec contre l’envolée de l’inflation, estime une étude.

Le pouvoir d’achat réel d’un couple avec deux jeunes enfants et un revenu médian n’aura finalement baissé cette année que de 0,6 % par rapport à ce qu’il était en 2019, une fois pris en compte notamment les mesures déployées par les gouvernements pour compenser l’effet de l’inflation, ont calculé les auteurs d’une étude dévoilée ce mercredi par la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke.

Les personnes seules (+4,3 %), les couples sans enfant (+ 0,5 %) et les familles monoparentales (+1,7 %) s’en sont encore mieux tirés, quant à eux, avec une légère augmentation de leur revenu réel.

L’envolée de l’inflation a été l’un des sujets de l’heure cette année. Aux alentours de la cible de 2 % de la Banque du Canada depuis des années, l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation a grimpé à une moyenne de 6,8 % en 2022, avec des hausses de prix plus élevées encore de 9,2 % dans l’alimentation et de 11,5 % dans le transport.

Pour mémoire, le gouvernement du Québec a notamment versé en 2022 une « prestation exceptionnelle pour le coût de la vie » allant de 275 $ à 400 $ aux bénéficiaires du crédit de solidarité, puis un autre montant ponctuel de 500 $ au printemps pour tous les contribuables gagnant moins de 100 000 $ par année, ainsi qu’une autre somme encore à la fin de l’année allant, elle, de 400 à 600 $ .

Basée principalement sur des estimations et des projections en attendant la publication de statistiques officielles, l’analyse de la Chaire en fiscalité montre plus généralement « que les montants ponctuels offerts entre 2020 et 2022, que ce soit pour la COVID-19 ou pour pallier la hausse du coût de la vie, ont permis de stabiliser la variation de l’indice du pouvoir d’achat durant ces années mouvementées », observent ses auteurs.

« La projection de l’année 2023 révèle que l’indexation des régimes d’imposition [prendra] le relais des mesures ponctuelles. En effet, établie en fonction de l’inflation passée, l’indexation des tables d’impôt et des transferts sociaux devrait s’élever à 6,3 % au gouvernement fédéral, l’année prochaine, contre une inflation attendue au Canada de 3,5 %, et être de 6,4 % au gouvernement du Québec contre une inflation projetée de 3,7 %. »