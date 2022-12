Des millions d’Ottawa pour protéger l’innovation québécoise

Le gouvernement fédéral a finalement trouvé le partenaire qui aidera les entrepreneurs et les jeunes entreprises du Québec à mieux exploiter leur propriété intellectuelle (PI). Le Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec (MAIN) recevra la portion québécoise des 90 millions de dollars réservés par Ottawa à cette fin dans le cadre d’un programme de quatre ans appelé ÉleverlaPI.

Si les innovateurs et les entrepreneurs canadiens et québécois sont pleins d’idées et de bonnes intentions, leur expertise fait généralement défaut lorsque vient le temps de les protéger ou de les faire fleurir. Le programme ÉleverlaPI veut les aider à mieux défendre ou à mieux commercialiser leurs idées, ou, pourquoi pas, à acquérir celles des autres. Le MAIN, un réseau québécois de quelques dizaines d’organismes voués au lancement puis à l’accompagnement de start-up dans différents secteurs d’activité associés aux nouvelles technologies, s’occupera de la portion québécoise de ce programme.

Le coup de pouce fédéral renforcera un réseau qui existe déjà depuis 2018. Il facilitera l’accès des jeunes pousses à des ressources spécialisées en gestion de la propriété intellectuelle, le nerf de la guerre dans les technologies. « On constate que le Canada figure au sommet de la production de brevets dans le monde. Mais on est moins bons pour transformer ces brevets en modèles d’affaires, ou pour en tirer de l’argent, indique Louis-Félix Binette, directeur général du MAIN. Notre objectif sera d’aider à réduire le fossé qui existe entre la production de brevets et leur commercialisation. »

Les initiatives soutenues par le programme ÉleverlaPI visent la base : la sensibilisation et la formation des gens en entreprise et au sein des accélérateurs concernant l’importance de la propriété intellectuelle. « Est-ce la même chose qu’un brevet ? illustre sous la forme interrogative Louis-Félix Binette. Non, car l’objectif d’une stratégie de PI peut être de vendre un brevet, ou d’en acquérir d’autres. »

Les entrepreneurs intéressés auront ainsi un accès plus rapide à des cabinets d’avocats spécialisés en la matière. Ils pourront également entrer plus facilement en contact avec la société de développement et de transfert d’innovation Axelys. Cette organisation à but non lucratif, créée par Québec en 2021, a comme mission d’accélérer la conception et la mise en marché de technologies novatrices issues de la recherche publique.

Le Québec à l’avant-scène

Dans les économies dites avancées, comme celles du Québec et du Canada, l’accroissement de la richesse passe de plus en plus par l’innovation, des idées ou des technologies testées en laboratoire avant d’être mises en marché. Mal protégées, ces idées peuvent finir dans les mains de sociétés rivales ou étrangères, et la valeur qu’elles créeront échappera à l’économie canadienne.

Au pays, bien des voix se sont élevées dans les dernières années pour décrier le rôle de sociétés étrangères dans le financement notamment de la recherche au sein des universités canadiennes. La société Huawei, par exemple, a rapatrié vers la Chine au fil des ans le fruit de nombreux projets de recherche effectués au Canada. D’où la mise en place par Ottawa à partir de 2018 d’une stratégie visant à renforcer la protection des innovations canadiennes. Le programme ÉleverlaPI est issu de cette stratégie et s’échelonnera jusqu’en 2026.

La partie des 90 millions réservés pour ce programme qui reviendra aux innovations québécoises sera proportionnelle au poids économique de la province, promet-on. Or, selon l’Institut de la statistique du Québec, la province est en quelque sorte la locomotive nationale en matière de création de propriété intellectuelle.

À titre comparatif, le quart des entreprises québécoises détenaient en 2019 au moins un titre de propriété intellectuelle, contre moins d’une entreprise sur six en Ontario, et moins d’une sur huit ailleurs au Canada. D’ailleurs, la proportion des entreprises du Québec qui détiennent une marque de commerce au Canada ou à l’international est la plus élevée au pays.

Malgré cela, ce que les entreprises canadiennes et québécoises paient pour les innovations qu’elles importent dépasse les revenus que leurs propres innovations leur rapportent. Le MAIN dit avoir aidé plus de 400 entreprises québécoises en quatre ans à définir une stratégie de protection de leurs innovations qui participera à inverser cette tendance. Elle s’apprête à redoubler d’efforts durant les quatre années à venir.

« Les entrepreneurs québécois rêvent de changer le monde, dit Louis-Félix Binette. Tu veux sauver le monde ? Tu dois t’équiper pour durer assez longtemps pour que ta solution marche. Pour avoir un impact, il faut être formé sur ces sujets-là. Ce n’est pas la soif d’entreprendre qui manque. On a la bonne énergie, il faut seulement bien outiller nos entrepreneurs. »