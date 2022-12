Le prix de l’essence à Québec est-il plus élevé qu’ailleurs?

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie du 19 décembre 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

Le prix de l’essence à Québec semble systématiquement plus élevé qu’ailleurs. Au Saguenay, l’essence est toujours 8, 9 ou 10 cents moins chère. Je ne m’explique pas cette différence. Y a-t-il collusion ? se demande une lectrice, Christine Croft. Fernando Lavoie, quant à lui, aimerait savoir pourquoi le diesel, moins raffiné, est plus cher que l’essence.

D’abord l’essence. Le 12 décembre, le prix moyen à la pompe était de 1,44 $ à Montréal et de 1,55 $ à Québec. Une différence notable, d’autant que le prix montréalais renferme une majoration de 3 ¢ de la taxe sur les carburants provinciale pour le transport collectif et que le différentiel du coût du transport entre la raffinerie et la station d’essence est marginal, de l’ordre de 0,3 ¢ plus élevé pour Québec. La grosse différence donc ? Dans ce prix du 12 décembre, la marge des détaillants avant taxes était de 5,6 ¢ à Montréal et de 18,3 ¢ à Québec.

La moyenne de 52 semaines de l’indicateur du coût d’acquisition (soit avant la marge du détaillant) est de 1,70 $ le litre d’essence ordinaire à Montréal (y compris les 3 ¢ pour le transport collectif), de 1,62 $ à Saguenay (y compris un rabais de taxe pour région éloignée) et de 1,66 $ à Québec. L’écart vient donc d’ailleurs.

L’explication vient essentiellement de la marge des détaillants. Selon les données de la Régie de l’énergie, la moyenne sur 52 semaines de cette marge avant taxes tourne autour de 8,6 ¢ le litre d’essence ordinaire à Montréal. Elle se situe à 8,3 ¢ à Saguenay, à 10,6 ¢ à Sherbrooke, à 11,7 ¢ à Trois-Rivières, à 13,1 ¢ à Québec et à 14,9 ¢ à Rimouski. L’écart, plutôt important, ne s’explique que par un « mimétisme concurrentiel » dans la grande région de Québec, peut-on dire pour être gentil.

CAA-Québec a maintes fois dénoncé cette situation où les automobilistes à Québec, mais aussi en région, paient leur essence trop cher comparativement aux prix payés à Montréal, et a interpellé l’industrie, sans toutefois recevoir de réponse. Elle rappelle que le fait d’afficher le même prix que son concurrent ne constitue pas de la collusion selon le Bureau de la concurrence.

Quant au différentiel avec le Saguenay–Lac-Saint-Jean, le coût d’acquisition est moins élevé là-bas que dans la région de la Capitale-Nationale « en raison de la réduction de la taxe provinciale sur les carburants […] du fait qu’il s’agit d’une région éloignée et que les coûts de transport y sont donc plus élevés », explique David Marcille, conseiller en communication et porte-parole, Affaires publiques chez CAA-Québec. Il ajoute que le prix affiché au Saguenay–Lac-Saint-Jean est présentement moins cher qu’à Québec, en raison également d’une concurrence plus féroce, les stations-service cherchant à gagner des parts de marché.

Ce qui ne semble pas le cas à Québec. « Dans un marché de la taille de celui de la Capitale-Nationale, les stations-service devraient afficher des prix différents parce qu’elles n’ont pas toutes le même volume de vente. De plus, il devrait y avoir une concurrence plus vive entre les différentes chaînes afin de gagner des parts de marché », constate David Marcille.

La guerre en Ukraine et ses conséquences

Puis le diesel. On remarque qu’en janvier 2022, le prix de l’essence ordinaire à Montréal était autour de 1,56 $ le litre, contre 1,52 $ pour le diesel. En mars, l’essence se vendait à 1,84 $ le litre et le diesel, à 1,99 $. Entre les deux dates ? Le déclenchement de la guerre que livre la Russie à l’Ukraine sans aucune provocation. Le prix du diesel évolue depuis dans le sillon de celui du gaz naturel, qui a explosé.

Sous le coup des sanctions et du boycottage des produits pétroliers russes, le diesel est devenu le substitut du gaz naturel en matière d’approvisionnement pour nombre de consommateurs et de pays, principalement en Europe, mais cela a fait exploser la demande mondiale.

À cette forte demande de substitution s’ajoute la fermeture de raffineries au fil des ans. De ce côté-ci de l’Atlantique, les analystes estiment qu’à elle seule la côte est américaine a perdu au moins le quart de sa capacité de production, sans pouvoir évidemment compter sur une compensation européenne.

Bref, à la rampe de chargement, le prix du carburant diesel est actuellement 84,7 % plus cher que l’essence ordinaire.

Les prix varient également selon la demande saisonnière, étant plus élevés pour l’essence l’été, plus élevés pour le diesel l’hiver (le mazout de chauffage et le diesel sont deux carburants distillés qui évoluent au même rythme). « À l’automne et à l’hiver en Amérique du Nord, ils sont généralement plus chers en raison de la forte demande pour le chauffage des maisons. » Avec la montée des prix provoquée par le conflit en Ukraine, la hausse saisonnière du prix du diesel « est partie d’un prix plus élevé qu’à l’habitude », résume le porte-parole de CAA-Québec.



