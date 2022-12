Mélanie Joly se veut «pragmatique» face à la Chine

« Pragmatique », la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, se garde bien de parler de rupture économique avec la Chine, mais veut que les milieux d’affaires soient plus au fait « des risques géopolitiques » et promet de les aider à trouver d’autres options en Asie.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a illustré de façon dramatique comment « le monde a grandement changé », a déclaré lundi la ministre lors d’uneconférence organisée par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) à laquelle ont assisté environ 400 personnes dans un hôtel du centre-ville. Dans ce nouveau monde, « deux visions s’affrontent ». D’un côté, il y a des pays puissants, « comme la Chine et la Russie », qui cherchent « à imposer leurs sphères d’influence » peu importe les normes internationales et, de l’autre, des pays, comme le Canada, qui respectent et défendent ces normes.

À ceux qui évoquent la nécessité d’une rupture économique avec la Chine, Mélanie Joly répond qu’il faut être « pragmatique, réaliste ». Le commerce entre le Canada et la Chine dépassait les 90 milliards l’an dernier. « Ça ne se change pas comme cela. » Et puis, d’ici 2040, l’Indo-Pacifique ne représentera plus le tiers, comme aujourd’hui, mais plus de la moitié de l’économie mondiale, a rappelé la ministre qui venait justement présenter à son auditoire la nouvelle stratégie du Canada pour la région dévoilé le mois dernier.

Il y est notamment question de jouer un plus grand rôle diplomatique et militaire dans la région, mais aussi de resserrer les liens avec les vieux et de nouveaux partenaires économiques plus « compatibles avec la sécurité nationale » canadienne. On continuera de protéger l’accès du Canada au marché chinois, « tout en travaillant avec ses clients pour diversifier leurs activités à l’intérieur et à l’extérieur de ce marché ».

« Ce n’est pas au gouvernement de dire aux gens d’affaires où investir », a déclaré la ministre avant d’ajouter en marge de la conférence lors d’un point de presse. « Ce qu’on dit […] c’est qu’il y a des risques à faire affaire avec la Chine. Alors, ils doivent avoir les yeux grands ouverts. »

Succès sino-canadien à la COP15

Ottawa a aussi fait savoir que des compagnies technologiques chinoises, comme Huawei, ne sont pas les bienvenues au Canada. Pas plus que des investisseurs qui seraient appuyés par Pékin ne seraient les bienvenus dans un secteur « stratégique » comme celui des minéraux nécessaires à la fabrication des batteries des véhicules électriques de demain.

Cela n’empêche pas le Canada et la Chine de travailler ensemble à l’avancement de grandes priorités communes, « particulièrement en matière de changement climatique, de questions liées à la menace nucléaire et à la prévention des pandémies », a dit Mélanie Joly.

« D’ailleurs, la COP15, qui vient de se terminer à Montréal sous une présidence chinoise est un exemple concret du fait qu’il est possible de poursuivre ensemble des objectifs ambitieux pour la biodiversité mondiale. »

Quant à la Russie, il n’est pas question d’adopter, comme pour la Chine, cette même approche qui se veut à la fois ferme, mais graduelle et nuancée, a précisé la ministre Joly, qui venait tout juste d’annoncer de nouvelles sanctions contre un oligarque russe, Roman Abramovitch. L’Occident a résolu d’isoler économiquement la Russie, et c’est ce que le Canada s’emploiera à faire, a-t-elle martelé. De toute manière, « il n’y a pas énormément d’échanges commerciaux entre le Canada et la Russie ».