La vaccination contre la COVID-19 a été payante

La lutte contre une pandémie n’est évidemment pas une opération économique, mais si on tient à faire le compte, la campagne de vaccination a rapporté beaucoup plus que ce qu’elle a coûté au Canada.

La bataille que les pouvoirs publics ont livrée contre la propagation de lacoronavirus?page=2" target="_blank"> COVID-19 ne s’est pas faite sans quelques cafouillages et gaspillages, a constaté la semaine dernière Karen Hogan. La vérificatrice générale du Canada a notamment recommandé au gouvernement fédéral de se pencher sur plus de 27 milliards en paiements de prestations pandémiques qui ont peut-être été attribués un peu trop vite durant la crise, dont 4,6 milliards en prestations canadiennes d’urgence (PCU) qui auraient été versées en double.

Plus tôt cet automne, Le Devoir a aussi rapporté que plus de 22 des 140 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 reçues au Canada ont expiré et pris le chemin de la poubelle avant qu’on trouve des bras dans lesquels les injecter.

Le bilan de cette extraordinaire crise sanitaire mondiale sera un long travail. L’Institut C.D. Howe y est allé de sa contribution, jeudi, en dévoilant une étude d’une trentaine de pages sur les coûts et les « retombées » économiques de la campagne de vaccination contre la pandémie au Canada.

3,7 milliards C’est le total des dépenses engagées par le Canada pour la campagne de vaccination contre la COVID-19. On estime que le pays a économisé entre 3,3 et 5,8 milliards en la mettant en place.

Apparemment la première du genre au pays, l’étude rappelle d’abord qu’au mois d’octobre, le Canada présentait la plus forte proportion de population ayant reçu au moins deux doses (80 %) d’un G10 composé aussi des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni, de la France et de cinq autres pays européens. Le Canada y arrivait aussi au deuxième rang, tout juste derrière le Japon, pour le plus faible nombre de cas et de décès liés à la COVID par habitant.

Une opération (très) rentable

C’est que, selon les estimations, la vaccination aurait le pouvoir de réduire le nombre de cas de 21 %, le nombre d’hospitalisations de 37 % et le nombre de décès chez les Canadiens de 50 ans et plus de 63 %. Elle aurait aussi eu d’autres effets positifs indirects sur la santé, comme la réduction de 28 % des effets délétères pour la santé mentale du stress et de l’anxiété provoqués par la maladie et les mesures de confinement.

Cette vaccination a coûté cher, bien sûr, rapporte le C.D. Howe. Il faut notamment compter l’achat des doses (23,75 $ l’unité en moyenne, pour un total de 2,4 milliards au 21 juillet), le salaire des médecins, des infirmières et des pharmaciens qui les ont injectées (1,3 milliard), le prix des seringues (43 à 57 millions) ainsi que le coût des systèmes informatiques (16 millions).

Dans l’autre colonne, on retrouve tous les coûts et dépenses que la vaccination a permis d’éviter en réduisant les ravages de la COVID-19. On pense évidemment aux heures de travail et au salaire perdus par ceux qui, autrement, seraient tombés malades (1,2 à 3,7 milliards). Il faut y ajouter la réduction du nombre de cas de COVID longue durée (460 millions) et ce que tout cela aurait coûté en frais de santé et d’hospitalisation (1,6 milliard).

À cette étape, lorsqu’on soustrait les dépenses engagées (3,7 milliards) des économies réalisées (entre 3,3 et 5,8 milliards), on arrive à une estimation allant d’une « légère » perte nette de 400 millions à un gain de 2,1 milliards.

Mais cela, c’est avant de tenir compte des vies qui auraient vraisemblablement été perdues sans les vaccins. C’est qu’il y aurait eu, autrement, près de 35 000 décès supplémentaires au Canada, et que les experts ont une façon d’attribuer une « valeur économique statistique » à la vie humaine en fonction notamment de la productivité que l’on peut espérer d’une personne selon son âge. Or, ces 35 000 vies sauvées devraient encore rapporter presque 28 milliards à l’économie canadienne.

Ces estimations restent grossières et ne permettent pas de saisir les nombreux effets indirects de la vaccination, observe l’Institut C.D. Howe. Une autre façon de compter est de procéder à une simulation macroéconomique pour estimer le coût qu’auraient infligé une attente supplémentaire de six mois avant le début du déploiement de la vaccination et un prolongement équivalent des mesures de confinement, des règles de distanciation physique et parfois même des couvre-feux. Cela aurait réduit l’économie canadienne de 12,5 % en 2021, a-t-on calculé, soit d’environ 156 milliards de dollars.

Sur le reste de la planète

On aurait aimé que les vaccins contre la COVID-19 puissent avoir les mêmes retombées économiques dans tous les pays, y compris les moins riches. Or, leur taux de vaccination végète encore sous la barre des 30 %, contre une moyenne qui approche les 73 % pour les pays développés, selon les Nations unies.

Pourtant, les pertes économiques mondiales dues à ce retard ont déjà été estimées à 9000 milliards de dollars américains par la Chambre de commerce internationale, dont la moitié seraient essuyées par les pays riches eux-mêmes. Et vacciner l’ensemble de la planète coûterait moins de 1 % de cette somme. Mais ça, c’est malheureusement une autre histoire.