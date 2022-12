Le loyer moyen au Canada aurait atteint un record de 2024$

Le coût mensuel moyen de la location d’un logement au Canada a atteint le sommet record de 2024 $ en novembre, selon de nouvelles données, et des experts affirment que la tendance à la hausse ne montre pas de signe d’essoufflement imminent.

Selon le Rapport sur les loyers de novembre 2022 publié mardi sur le site web Rentals.ca, le loyer moyen à travers le pays a atteint un niveau record le mois dernier, enregistrant une hausse de 2,5 % par rapport à octobre. Le loyer mensuel moyen a également augmenté de 224 $ par rapport au même mois l’an dernier, soit un gain de 12,4 %.

Alors que le loyer moyen d’un appartement d’une chambre à coucher a augmenté de 8,3 % pour atteindre 1710 $, les prix de location d’appartement de deux chambres ont enregistré la plus forte hausse, avec une croissance de 11,7 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 2090 $.

Vancouver demeure l’endroit le plus cher pour louer un appartement au Canada, le prix moyen d’un logement d’une chambre à coucher s’y élevant maintenant à 2633 $ par mois. Toronto est en deuxième place à 2532 $ pour un appartement d’une chambre à coucher, sur une liste de 35 villes canadiennes.

Au Québec, le loyer pour un appartement avec une chambre se chiffrait en moyenne à 1572 $ à Montréal, en hausse de 6 % sur un an. Il s’établissait à 1721 $ à Gatineau (+20,7%), à 1398$ à Laval (+0,8 %) et à 1174 $ à Québec (+22,2 %). Pour un deux chambres, le loyer moyen se situait à 2072 $ à Montréal, en hausse de 5,9 % sur un an. Il était de 1871 $ à Gatineau (+1,8 %), de 1898$ à Laval (+10,4 %) et à 1572$ à Québec (+12,4 %).

Le rapport s’appuyait sur des données recueillies par Rentals.ca et Urbanation à partir d’annonces mensuelles en ligne.

Avec Le Devoir