Les «avatars magiques» de Lensa et la normalisation de l’infox

ChatGPT, Lensa AI, GAN… L’intelligence artificielle franchit ces jours-ci une nouvelle frontière qui renforce sa présence dans notre quotidien, mais qui soulève aussi des questions éthiques et sociales essentielles. C’est notamment le cas des générateurs de faux portraits et de portraits stylisés comme l’application Lensa AI, qui fait beaucoup parler d’elle ces jours-ci.

Tous ces gens sur les réseaux sociaux dont la photo de profil ressemble depuis quelques jours à une star hollywoodienne en mission spatiale ? Ils utilisent l’application de retouche photo Lensa AI. Elle fait sensation ces jours-ci par sa simplicité et son efficacité. Elle contribue aussi à banaliser les fausses nouvelles très présentes sur ces mêmes réseaux.

Une image vaut mille mots, dit-on. Ces mots s’avèrent parfois trompeurs. « La véracité que le public confère à ces portraits artificiels rend ce même public plus susceptible de les considérer comme des sources fiables d’information », observe le professeur en psychologie de l’Université de Londres Manos Tsakiris, dans une étude parue la semaine dernière dans la revue scientifique iScience.

Ironiquement, l’application Lensa AI trône ces jours-ci au sommet des téléchargements dans les boutiques d’applications mobiles au moment où émerge ChatGPT, une IA conversationnelle qui promet de chambouler la façon dont on interagit avec les interfaces numériques. Des applications telles que Lensa AI ont vu le jour ces derniers mois et produisent non seulement des portraits stylisés, mais également des portraits hyperréalistes carrément tirés de nulle part, grâce à un algorithme appelé réseau antagoniste génératif, ou GAN, selon son acronyme anglophone.

Qu’elles aient ou non une fonction très nichée et précise comme Lensa AI, ces applications, parmi lesquelles on peut aussi inclure DALL-E et Stable Diffusion, sont en quelque sorte à l’image de ce que ChatGPT est au texte. Naturellement, elles inquiètent.

Le professeur Manos Tsakiris et trois chercheurs associés ont étudié l’impact de ces faux portraits produits par l’IA sur la perception du public. Ils s’inquiètent de deux choses. D’abord, des internautes se fient aux propos véhiculés par ces avatars qui n’ont aucune existence réelle. Ensuite, une fois qu’ils prennent conscience du leurre, c’est leur confiance dans toute forme d’information qui est érodée.

Le hic est que les faux portraits deviennent si détaillés qu’ils sont généralement perçus comme plus réalistes par une bonne partie de la population. « Les faux portraits sont plus susceptibles d’être perçus comme réels que les vrais portraits, et les participants [à l’étude] sont plus susceptibles de s’identifier à des portraits qu’ils ont déterminés comme étant réels », constate Manos Tsakiris.

« La haute probabilité que des portraits GAN soient perçus comme plus réels que des vraies personnes illustre la puissance des technologies de trucage de l’information. »

L’attrait du faux

Dans les conditions d’utilisation de Lensa, son créateur, Prisma Labs, s’accorde le droit de se servir de l’information produite par ses utilisateurs dans d’autres contextes. Les leçons apprises durant la création de ses « avatars magiques » populaires sur TikTok et ailleurs pourraient notamment aider à renforcer ses propres algorithmes de génération de portraits.

Pour générer ses propres avatars, l’utilisateur doit téléverser dans l’application au moins une douzaine de ses propres portraits, qui sont déposés sur les serveurs de Prisma. Ils sont analysés et utilisés pour produire de nouveaux portraits travaillés à la manière de différents courants artistiques ou stylistiques. Lensa jure que les photos qu’elle reçoit sont ensuite effacées de ses serveurs, mais ça ne l’empêche pas de conserver tout le reste : la façon dont les images sont retravaillées, puis le produit final.

Il y a beaucoup de valeur dans ces données. Probablement plus que dans les photos d’origine elles-mêmes, étant donné la popularité croissante des faux portraits dans de nombreux champs d’activité, et pas toujours pour les mauvaises raisons. Des agences de marketing, des médias d’information et, surtout, des partis politiques les adorent puisqu’ils facilitent grandement leur travail de personnaliser des messages à caractère publicitaire.

« Il y a des conséquences très graves à cette utilisation généralisée de faux portraits alors que cette culture de l’image atteint des niveaux sans précédent, s’inquiète le professeur Manos Tsakiris. Ces visages en apparence réalistes de personnes non existantes sont de plus en plus utilisés en marketing, en journalisme, sur les médias sociaux et aux fins de propagande politique. »

Plus que jamais, on nous demande de juger de la véracité de notre environnement social, poursuit le chercheur. Plus que jamais, cette véracité est malmenée par des technologies conçues sur mesure pour être trompeuses. Le public est donc incité à être sans cesse plus vigilant devant les messages qui lui sont adressés.

Le problème est qu’à force de se méfier de tout, le public finit par ne plus rien croire. C’est ce que tend à démontrer la deuxième partie de l’étude de l’Université de Londres. Si une faible littératie numérique rend les gens plus naïfs, ceux qui, à l’inverse, ont une bonne connaissance des enjeux numériques tendent à tout rejeter en bloc et à se retirer de toute conversation.

Bref, ces avancées technologiques jouent en faveur de la désinformation, concluent les chercheurs : « Davantage de recherche sera nécessaire pour comprendre comment on peut rendre le public plus résistant à la désinformation en ligne et aux contenus malicieux. »