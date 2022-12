Des fraises d’hiver à l’année longue à compter de 2024

Davantage de fraises du Québec seront en vente pendant toute l’année à partir de 2024. La Ferme d’Hiver, à Vaudreuil-Dorion, quadruplera sa production de ce fruit en agriculture verticale, aidée par un financement de 46 millions de dollars provenant notamment du gouvernement du Québec.

L’entreprise compte faire pousser un million de kilogrammes de fraises dans des bâtiments fermés, ce qui implique de quadrupler la grandeur de ses installations. Elles seront vendues 12 mois par année dans des magasins IGA un peu partout dans la province, plutôt que de septembre à juin comme c’est le cas actuellement.

« La force d’une ferme verticale est d’assurer un approvisionnement constant et prévisible, en contrôlant l’ensemble du climat. C’est un avantage pour nos détaillants », a expliqué la directrice commercialisation, marketing et communications de la Ferme d’Hiver, Daphné Mailhot.

Le président-directeur général, Alain Brisebois, estime que sa production ne fera pas compétition aux maraîchers durant la saison estivale puisqu’elle sera une « goutte dans l’océan » et que ses prix seront sans doute moins compétitifs.

« Notre mission n’est pas de remplacer le producteur d’été, mais de remplacer une part des 130 millions de kilos importés de Californie et du Mexique. Notre mission, c’est de rapprocher la production de la consommation », a affirmé M. Brisebois.

L’entreprise espère un jour pouvoir augmenter sa production annuelle à 13 millions de kilos, afin de remplacer 10 % des importations de fraises du Canada.

Pour le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, le soutien à ce projet s’inscrit dans une volonté d’accroître l’autonomie alimentaire du Québec. Il souligne que l’objectif de doubler entre 2020 et 2025 le volume de nourriture produite en serre est complété à 50 %.

La Ferme d’Hiver compte exporter, dans un horizon de cinq à dix ans, une partie de ses fraises vers le nord-est des États-Unis, de même qu’ailleurs au Canada. Elle compte aussi déployer ses solutions technologiques à travers le monde.

L’entreprise souligne qu’elle n’utilise aucun pesticide chimique et ne fait aucun rejet nocif dans l’environnement. De plus, 90 % de leur eau d’irrigation est récupérée et réutilisée.