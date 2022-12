L’industrie du minage de cryptomonnaies plaide sa cause à la Régie de l’énergie

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie du 12 décembre 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

Le 3 novembre dernier, le ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, annonçait le chant du cygne de l’expansion de l’énergivore filière du minage des cryptomonnaies au Québec: « Considérant la forte demande d’énergie, le gouvernement a demandé par décret à la Régie de l’énergie d’envisager de retirer les 270 MW réservés pour des projets de chaînes de blocs. Nous demeurons ouverts aux projets qui auront des retombées plus importantes. »

L’annonce a été faite sur Twitter — en moins de 250 caractères — la journée même où Hydro-Québec a publié son Plan d’approvisionnement. Celui-ci prévoit une hausse marquée de la demande d’électricité (+14 %) d’ici dix ans. Dans un document déposé le jour même à la Régie de l’Énergie, la société d’État demandait à Québec d’agir. Elle soutenait que l’ajout des volumes d’électricité prévue pour l’usage cryptographique excéderait 3 TWh dès l’hiver 2024: « Ultimement, cela serait susceptible de mettre à risque la fiabilité et la sécurité d’approvisionnement [du réseau de distribution] ».

La réaction de l’industrie du minage de cryptomonnaies était prévisible. Et elle plaide actuellement sa cause à la Régie de l’énergie. Dans un document déposé le 21 novembre, Bitfarms conteste ouvertement le décret du gouvernement. L’entreprise — dont les installations se trouvent à Sherbrooke — soutient qu’Hydro-Québec « ne dispose pas d’un droit clair [et] n’est pas en mesure d’invoquer un préjudice irréparable ».

Position similaire de la part de HIVE, société qui exploite plusieurs centres de données dans le monde, dont un à Lachute. Non seulement la multinationale dit que la société d’État « ne dispose pas d’un droit clair » pour abolir le bloc prévu pour ce secteur, mais l’entreprise soutient qu’Hydro-Québec « n’a pas les mains propres ». Raison évoquée: ce serait le comportement même de la société d’État qui serait à l’origine de «la prétendue situation d’urgence » en lien avec la hausse de la demande d’électricité, argue-t-elle.

Les deux entreprises invoquent les sommes qu’elles ont injectées dans les dernières années pour s’installer au Québec. Par exemple, HIVE soutient avoir investi 50 millions de dollars. Le décret « menace la réalisation de ses projets au Québec et, de façon générale, l’avenir de l’industrie dans la province », selon elle.

Or, il n’est pas dit que le décret recevra le feu vert de la Régie de l’énergie. Dans un autre affrontement avec le gouvernement, l’industrie des cryptomonnaies était sortie gagnante. C’était en juin 2018. Le gouvernement libéral avait, par décret, promis un encadrement plus strict, soutenant vouloir augmenter substantiellement les tarifs destinés au secteur.

Alors détenue par des Québécois, Bitfarms était montée au front. Elle avait contesté le décret gouvernemental à la Régie de l’énergie. Après quelques mois d’argumentaire, celle-ci lui avait donné raison : les tarifs n’avaient pas été augmentés. Par contre, Hydro-Québec avait eu le feu vert pour émettre des «blocs réservés» au secteur, donc pour baliser le volume d’électricité total destiné à l’industrie.