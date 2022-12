Les prix des propriétés devraient se stabiliser en 2023

La firme immobilière Royal LePage prévoit que le prix médian des maisons unifamiliales au pays diminuera de 2 % d’ici le dernier trimestre de 2023, et que celui des copropriétés augmentera de 1 % durant la même période. Après les derniers mois, marqués par une baisse importante des prix de l’immobilier, la firme prévoit donc une stabilisation du marché en 2023.

« Les variations de prix enregistrées dans la dernière année ont été les plus volatiles qu’on avait vécues depuis longtemps, soutient Dominic St-Pierre, vice-président et directeur général, Québec chez Royal LePage. On avait connu de telles baisses de prix seulement deux fois dans les 75 dernières années dans le marché montréalais. »

De fait, le prix médian d’une maison unifamiliale avait diminué de près de 10 % pour la période comprenant les mois de juillet, d’août et de septembre 2022 comparativement aux trois mois précédents, passant de 448 694 $ à 400 000 $, rapportait Le Devoir en octobre dernier.

« Après près de deux ans d’appréciation record des prix, alimentée par une augmentation rapide de l’épargne des ménages, des coûts d’emprunt extrêmement bas et un désir profond d’avoir plus d’espace pendant la pandémie de COVID-19, le frénétique marché de l’habitation s’est emballé et l’inévitable descente des prix, ou la correction du marché, a commencé, intensifiée par la montée rapide des taux de financement », indique Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage, par voie de communiqué.

Les récentes baisses de prix, elles, sont notamment dues aux augmentations successives des taux d’intérêt causées par les hausses du taux directeur de la Banque du Canada, destinées à contrer l’inflation, qui viennent ralentir la demande des acheteurs potentiels. Royal LePage précise toutefois que de nombreux autres facteurs renvoient vers une stabilisation des prix en 2023, alors qu’on pourrait s’attendre, à tort, à une baisse accrue en raison des taux d’intérêt toujours élevés.

« Grave pénurie de logements »

Parmi les facteurs atténuant la baisse des prix, Royal LePage note une « grave pénurie de logements » qui sévit à l’heure actuelle au Canada. M. St-Pierre note toutefois que ladite pénurie est un peu moins marquée au Québec qu’en Colombie-Britannique ou en Ontario, par exemple.

« Le nombre de propriétés à vendre doit excéder la demande pour que les prix descendent de manière considérable, peut-on lire dans un communiqué de Royal LePage. […] Des ménages plus petits impliquent que plus de [logements] de plus petite taille sont nécessaires par habitant que par le passé. La demande refoulée est intensifiée par les acheteurs qui pourraient acheter, mais [qui] choisissent d’attendre en cette période de turbulence. »

La firme note également que le faible taux de chômage signifie que « peu de familles devraient avoir besoin de vendre leur maison pour des raisons financières ». Les économies des ménages canadiens demeurent d’ailleurs « au-dessus des normes historiques », selon Royal LePage, ce qui leur permet de « traverser les obstacles de la mise de fonds plus facilement ».

M. St-Pierre nuance toutefois ces affirmations, et ajoute qu’aujourd’hui, « les gens épargnent entre 3 % et 5 % de leurs revenus », comparativement à « 16 à 18 % » pendant la pandémie. « On comprend pourquoi les gens se sont emballés pendant la pandémie, dit-il, mais avec l’inflation, cela ne durera pas. »

Légère différence pour Montréal

Royal LePage prévoit que le prix de l’ensemble des types de propriétés évalués au Canada baissera de 1 % au quatrième trimestre de 2023 par rapport à la même période en 2022. À Montréal, la baisse est évaluée à 2 %, avec une baisse de 2,5 % pour les maisons unifamiliales et de 1,5 % pour les copropriétés.

Les prix des propriétés devraient d’ailleurs continuer de baisser légèrement jusqu’au premier trimestre de 2023, pour ensuite augmenter jusqu’à la fin de l’année, ce qui marquerait la stabilisation du marché.

« La hausse des coûts d’emprunt, du coût de la vie et, plus récemment, des taxes municipales, combinée à une demande moins vigoureuse, devrait continuer de mettre de la pression à la baisse sur les prix en 2023 dans la grande région de Montréal », soutient M. St-Pierre.