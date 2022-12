La production de lithium reprendra début 2023 en Abitibi-Témiscamingue

La production de lithium pourra reprendre en Abitibi-Témiscamingue, et ce, dès les premiers mois de 2023. La minière Sayona Québec a annoncé dimanche avoir obtenu tous les permis nécessaires pour redémarrer les activités du Complexe Lithium Amérique du Nord, à La Corne.

Dans un communiqué, l’entreprise dit avoir réuni en tout plus de 130 permis par des autorités gouvernementales, dont le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ainsi que le ministère fédéral des Pêches et des Océans.

Par voie de communiqué, le chef de la direction, Guy Laliberté, a affirmé qu’il était « primordial que le complexe entre en production afin de satisfaire une partie » la demande mondiale en lithium, qui « augmente à chaque semaine ». L’entreprise aspire à devenir un maillon d’une future chaîne d’approvisionnement pour des batteries aux ions de lithium utilisées dans des véhicules électriques.

Les activités de cette mine avaient été arrêtées en 2019, avant qu’elle soit rachetée par Sayona en août 2021. L’entreprise dit avoir travaillé d’arrache-pied depuis plus d’un an afin de relancer les opérations dès le premier trimestre de 2023.

Bien que plusieurs projets de mines de lithium soient en cours au Québec, celui de La Corne serait le premier à démarrer la production. Sayona serait donc le seul producteur de concentré de lithium dans la province pour le moment.