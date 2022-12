Vers 40 % de femmes dans les CA

De nouvelles recommandations favorisent la présence d’au moins 40 % de personnes s’identifiant comme femmes au sein des conseils d’administration. Nous sommes bien loin du compte.

Le cap à franchir de 40 % est l’une des conclusions d’un rapport commandité par le Groupe TMX, exploitant de la Bourse de Toronto et l’organisme à but non lucratif Institut des administrateurs de sociétés (IAS). La recommandation pousse donc un peu plus loin les suggestions réglementaires, qui retient depuis le 31 décembre 2014 l’approche de la divulgation selon la formule « se conformer ou s’expliquer ».

A suivi l’entrée en vigueur, en janvier 2020, de La Loi canadienne sur les sociétés par actions ayant pour objectif « d’augmenter la diversité observée au sein des conseils d’administration et de la haute direction des sociétés inscrites en Bourse ».

Un quota en Europe

Le rapport de TMX est publié à moins de trois semaines après l’adoption, par l’Union européenne, de nouvelles règles contraignant les entreprises inscrites en Bourse à se doter d’un quota minimum de femmes à des postes d’administration sous peine de sanctions. Les États membres ont deux ans pour appliquer la nouvelle directive.

« Dans le détail, les grandes entreprises cotées en Bourse auront jusqu’à juillet 2026 pour mettre en place "des procédures de recrutement transparentes ", de manière qu’ au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ou 33 % de tous les postes d’administrateurs soient occupés par le sexe sous-représenté », soit les femmes, la plupart du temps, retrouve-t-on dans un texte de l’Agence France-Presse. Les petites et moyennes entreprises de moins de 250 employés ne sont pas concernées par cette obligation. Sur l’ensemble des plus grandes entreprises de l’UE cotées en Bourse, les femmes occupaient, en 2021, 30,6 % des sièges aux conseils

d’administration.

Revenant au Canada, selon un autre rapport publié en octobre cette fois par le cabinet Osler, les femmes occupent désormais 26 % des sièges aux conseils d’administration. Tout au plus peut-on y voir une nette progression comparativement au pourcentage de 10 % mesuré en 2015, suivant l’entrée en vigueur du changement législatif.

La moyenne mondiale

Cette représentativité est toutefois supérieure chez les entreprises de plus grande taille. Ainsi, pour les sociétés composant l’indice de référence S&P/TSX, un tiers de tous les sièges aux conseils d’administration sont occupés par des femmes. Ce pourcentage passe à 36 % pour les entreprises regroupées au sein de l’indice S&P/TSX 60.

« Pour la première fois, il n’y a pas de conseil d’administration exclusivement masculin parmi les sociétés de l’indice composé S&P/TSX, et aucune des sociétés du

S&P/TSX 60 ne compte moins de deux femmes parmi ses administrateurs », ajoute Osler.

En revanche, parmi toutes les sociétés inscrites à la cote de la Bourse torontoise, 11,6 % des conseils d’administration ne comptent aucune administratrice. Cette dernière lecture dépassait toutefois les 47 % en 2015. Mieux, « 43,6 % des nouveaux sièges au sein des conseils d’administration ont été confiés à des femmes l’an passé », poursuit le cabinet.

À l’échelle planétaire, la firme

Deloitte chiffre que la moyenne mondiale s’établit tout juste en deçà de 20 % (19,7 %), soit une augmentation de 2,8 points de pourcentage depuis la publication de son dernier rapport en 2019. « Si ce taux de changement devait se maintenir tous les deux ans, on peut s’attendre à atteindre une quasi-parité en 2041 », souligne-t-elle.