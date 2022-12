La Caisse de dépôt versera plus d’argent qu’elle n’en reçoit dès 2024

En raison du vieillissement de la population, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) s’approche du moment où elle décaissera davantage qu’elle ne reçoit de cotisations. Son grand patron, Charles Emond, assure toutefois que l’institution a « beaucoup plus d’argent » que nécessaire.

« Il n’y a aucune inquiétude parce qu’aujourd’hui, il y a beaucoup plus d’argent que ce dont on a besoin pour les obligations de ces régimes-là », a affirmé le président et chef de la direction de la CDPQ, en marge d’une allocution devant le Cercle canadien de Montréal.

La Caisse gère le portefeuille de 46 déposants liés au gouvernement du Québec, notamment le Régime de rentes du Québec (RRQ), auquel cotisent les travailleurs québécois, et le régime de retraite des employés de la fonction publique.

Dès 2024, l’institution se trouvera dans une situation où elle versera « légèrement » plus de prestations qu’elle ne reçoit de cotisations, a dit M. Emond qui répondait à une question de Mélanie Dunn, la cheffe de la direction de Cossette, lors d’une présentation devant 700 personnes. Il s’agira d’une première dans l’histoire de l’institution fondée en 1965. « Je ne veux pas que ce soit la clip de la journée, a-t-il lancé à la blague. Il ne faut pas s’inquiéter. Ce sera seulement 1 % des actifs à partir de 2032. »

La Caisse compte sur les rendements de son portefeuille pour combler l’écart entre les prestations et les cotisations, a expliqué M. Emond aux journalistes après sa présentation. « Un moment donné les gens vieillissent, il y a plus de prestations qui sont versées aux gens que de travailleurs qui vont cotiser, par exemple. […] C’est mineur. Ça veut dire que ce sont les rendements de la Caisse sur [l’actif de] 400 milliards de dollars qui financent ces programmes-là. »

« On a des rendements amplement suffisants et déjà en masse d’argent en banque pour continuer dans le futur pour très, très, longtemps. Les pensions ne sont pas à risque du tout », a-t-il ajouté.