Ce texte est tiré du Courrier de l’économie du 28 novembre 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

Je n’arrive pas à comprendre pourquoi les banques tirent un profit de plus en plus important, notamment avec la hausse des taux d’intérêt, alors que les entreprises et les particuliers peinent à respecter leurs engagements hypothécaires, nous écrit Monik St-Pierre, une lectrice. Pourquoi l’une des stratégies pour maîtriser l’inflation sert-elle les plus riches et dessert-elle les plus pauvres ? Pourquoi ne pas prendre cet argent supplémentaire des banques pour investir dans la communauté et aider la population ?

On croit souvent que plus les taux d’intérêt sont élevés, plus les banques font des profits. Ce n’est pas si simple. Car pour une banque ce n’est pas tant le niveau, mais plutôt l’écart des taux qui importe. Soit, résumé simplement, l’écart entre le taux versé sur les dépôts ou l’épargne et celui perçu sur les prêts et autres crédits octroyés. Cet écart ou ce revenu net d’intérêt dépend fortement de l’état de concurrence dans l’industrie.

Certes, les banques vont recevoir un taux d’intérêt accru sur leurs réserves laissées au sein de la banque centrale. Il peut effectivement y avoir aussi un effet favorable durant la phase initiale du mouvement haussier sous la forme d’un élargissement de cet écart. D’ailleurs, l’observation empirique enseigne que ce revenu net suit généralement l’évolution des taux, avec le taux à long terme comme référence.

Mais cela dit, ultimement, les taux d’intérêt élevés vont devenir désavantageux pour les banques dans la mesure où ils augmentent le risque de défaut de paiement des emprunteurs, ce qui force ainsi les institutions à accroître leurs provisions pour mauvaises créances. Et si ces taux élevés engendrent une récession, les institutions financières sont parmi les premières à souffrir de la contraction de l’activité économique, de la détérioration de la qualité du crédit, d’une diminution du volume des prêts consentis et de la contre-performance des marchés financiers.

Même constat pour leurs activités en assurance de personnes, qui investissent l’essentiel des nouvelles primes reçues des clients en titre à revenu fixe bénéficiant de la montée des taux. Mais qui subissent en contrepartie une détérioration de la valeur de leur portefeuille en titres à revenu fixe existants.

On le voit en Bourse. La composante Banques de l’indice S & P / TSX affiche un recul de plus de 8 % depuis le début de l’année. Cette baisse a été atténuée par un rebond de 4 % au cours du mois d’octobre alimenté par un allègement observé des pressions sur le loyer de l’argent.

Ensuite, tout est fonction de la composition du bilan des banques, de la proportion taux fixe-taux variable et de la maturité moyenne de leur actif et passif, et du degré d’appariement des échéances entre les deux.

Des questions ? Écrivez-nous !