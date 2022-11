Plaidoyer pour une finance alliée de la nature

Le secteur financier peut-il aider à protéger la biodiversité ? Geneviève Morin, p.-d.g. du fonds d’investissement Fondaction, qui participera la semaine prochaine à la COP15 à Montréal, en est convaincue.

La finance et la biodiversité sont rarement perçues comme allant naturellement main dans la main. En quoi les deux peuvent-elles être liées ?

La nature nous rend beaucoup de services. Et ces services-là ont une valeur. À force de détruire la nature, on se retrouve à devoir les remplacer. Par exemple, quand on coupe les arbres qui capturent du carbone, ensuite il faut trouver d’autres méthodes. À terme, ce sont des méthodes qui coûtent plus cher et qui ne sont pas nécessairement aussi efficaces.

Mettre en péril la biodiversité, c’est dangereux non seulement pour l’humanité, mais aussi pour l’économie. Il y a plus de la moitié de l’économie qui est moyennement ou fortement dépendante de la nature ! Faire comme s’il n’y avait pas de problème de ressources limitées, dans un contexte de production toujours en croissance, c’est se fermer les yeux.

Cela ne veut pas dire qu’il faut laisser la nature être achetée par tout le monde ! Il faut des cadres réglementaires importants et il faut sensibiliser à l’importance de la régénération de la nature. Mais si on veut que des gens investissent là-dedans, il va falloir que, quelque part, ils puissent en tirer un profit également.

Et comment fait-on pour investir dans la protection de la nature ? Ces investissements-là sont-ils rentables ?

Il y a un intérêt grandissant pour ce type d’investissements. Mais tout le monde se demande comment faire pour rendre ça rentable. On sait comment rentabiliser une forêt qu’on coupe, mais la forêt qu’on garde debout et qui rend des services… qui paie pour ces services ?

Par exemple, on a mis en place le fonds Inlandsis, qui finance des projets de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces réductions de GES génèrent des crédits compensatoires admissibles aux marchés du carbone, dont on tire des revenus. Le fonds Inlandsis a notamment contribué à l’achat de la réserve naturelle de Woodbury Mountain, au Vermont, à quelques heures de Montréal, et à la protection de toute la biodiversité qu’elle abrite.

C’est très important qu’on réussisse à générer du rendement. J’ai des gens qui prennent leur retraite avec l’argent qu’on investit !

Mais il faut oser faire différent et se creuser la tête. Au lieu d’essayer de chercher quel est l’investissement le plus rentable et ensuite se demander s’il ne nuit pas trop à l’environnement, nous, on suit la démarche inverse. On se demande : qu’est-ce qui serait le mieux pour l’environnement ? Comment peut-on faire pour que ce projet fonctionne et soit rentable ?

L’écoblanchiment exercé par certaines entreprises peut toutefois alimenter le scepticisme. Portez-vous un regard critique envers votre industrie ?

C’est sûr qu’il faut faire attention au greenwashing. Cela génère du cynisme auprès de la population, parce que les gens se mettent à ne plus croire en rien. C’est pour ça qu’on pousse pour des mesures communes de divulgation.

Il faut comprendre que le dossier de la biodiversité est beaucoup plus complexe que celui des changements climatiques, qui n’est pourtant pas simple ! Quand on parle des changements climatiques, on en revient toujours au carbone. La tonne de gaz à effet de serre à Montréal, c’est la même que celle à Pékin ou à Paris. Par contre, pour ce qui est de la biodiversité, elle n’est pas la même partout.

50 % Plus de la moitié du PIB mondial total dépend modérément ou fortement de la nature, soit l’équivalent de 44 000 milliards de dollars américains en 2020.

Il y a des cadres mondiaux qui existent, mais il faut aussi qu’il y ait du travail qui se fasse localement, plus près de la réalité du terrain pour déterminer quelles sont les priorités dans le coin. Toutes les entreprises n’ont pas la capacité de faire un rapport sur les 200 indicateurs de biodiversité, voire plus, qui existent dans le monde. Mais on peut déterminer une dizaine d’indicateurs les plus importants au Québec.

On a commencé à travailler là-dessus avec SNAP Québec et le Centre de la science de la biodiversité du Québec. Il va y avoir une mise à jour de là où on est rendus à la COP15.

Qu’attendez-vous justement de cette COP15 ? Qu’est-ce qui ferait en sorte que vous en seriez satisfaite ?

Déjà, une petite victoire, c’est que ce sera la première année avec une journée de la finance. Donc on a réussi à montrer que c’est nécessaire. On ne peut pas se reposer uniquement sur des fonds publics, il faut aussi des investissements privés pour préserver la biodiversité.

La deuxième petite victoire, c’est que la délégation de Finance Montréal qui participera à la COP15 sera composée d’environ 120 personnes ! Cela prouve qu’il y a de l’engouement et que les choses bougent dans le secteur.

On fait partie de l’alliance Finance for Biodiversity Pledge, et on va pousser pour un encadrement ambitieux de la biodiversité dans le monde. Il y a énormément de travail qui s’est fait à ce niveau dans les deux dernières années, avec des rencontres préparatoires.

On veut notamment sensibiliser les gouvernements à l’importance de se doter d’un cadre, qui pourrait faire de l’Accord de Montréal la même chose pour la biodiversité que l’Accord de Paris pour le climat.

Cette entrevue a été éditée à des fins de clarté et de concision.