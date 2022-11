Commerces et industries devront payer l’eau à Montréal en 2024

Afin d’appliquer le principe d’utilisateur-payeur, la Ville de Montréal entend commencer à tarifer l’eau des commerces et industries en fonction de leur consommation à compter de l’année 2024, a appris Le Devoir. D’ici là, soit dès l’an prochain, elle fera parvenir aux entreprises une « facture à blanc » qui leur permettra de mesurer l’ampleur de leur utilisation de l’eau.

Cela fait des années que la Ville envisage d’aller de l’avant avec la tarification volumétrique de l’eau pour le secteur non résidentiel. Dans la foulée de la saga des compteurs d’eau, à la fin des années 2000, Montréal avait procédé à l’installation de plus de 20 000 compteurs d’eau dans les industries, commerces et institutions (ICI).

Les grandes entreprises telles que Molson, Lantic et Saputo sont déjà facturées en fonction de leur consommation d’eau. Mais les autres entreprises n’avaient jamais été tarifées relativement aux données recueillies par les compteurs d’eau et payaient plutôt une taxe d’eau calculée en fonction de la valeur foncière de leur propriété.

Projet retardé

La Ville avait d’abord annoncé qu’elle enverrait une facture à blanc en 2021, mais le projet a dû être reporté en raison de la pandémie. Cette information sera finalement envoyée aux ICI vers la fin janvier 2023 et permettra à ces entreprises de prendre connaissance de la facture qu’elles seront susceptibles de payer à compter de 2024. Une consommation d’eau excessive pourrait les inciter à prendre des mesures pour réduire leur consommation ou procéder à des réparations si, par exemple, les données laissent croire qu’une fuite est la cause d’une utilisation excessive d’eau.

À titre d’exemple, la Ville a constaté qu’un restaurant de la rue Saint-Hubert consommait un litre d’eau par seconde de façon continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui est considéré comme excessif. La facture à blanc devrait inciter l’entreprise à apporter les correctifs nécessaires.

La Ville souhaite favoriser des changements de comportement chez les entreprises qui consomment plus de 10 000 m3 d’eau par année. Cette catégorie représente 12 % des entreprises, mais elle est responsable de 75 % de l’eau produite à Montréal.

La tarification volumétrique ne s’appliquera pas aux petites entreprises qui consomment moins de 1000 m3 par année, soit un million de litres. Cette catégorie regroupe près de 54 % des immeubles non résidentiels qui sont dotés d’un compteur d’eau. Pour les autres, les tarifs varieront en fonction de différents seuils. Ainsi, pour une consommation d’eau allant de 1000 m3 à moins de 10 000 m3, le prix sera établi à 0,10 $ par m3 d’eau. Il grimpera à 0,20 $ pour une consommation entre 10 000 et 100 000 m3, et de 0,60 $ pour plus de 100 000 m3.

Changer les comportements

Selon les informations obtenues, cette mesure d’écofiscalité sera inscrite dans le budget 2023 que la Ville dévoilera mardi. Les revenus liés à cette facturation sont estimés à 15 millions pour 2023, montant qui se reflétera sur la facture à payer que recevront les ICI en 2024 pour leur consommation de l’année précédente. La mesure, indique une source à l’Hôtel de Ville, vise davantage à modifier les comportements et à mieux refléter la consommation d’eau qu’à encaisser des revenus supplémentaires.

La présidente du comité exécutif et responsable des finances, Dominique Ollivier, n’a pas voulu commenter le dossier en raison du budget 2023 qu’elle doit déposer mardi.

729 litres C’est le volume, par personne et par jour, de production d’eau potable atteint dans l’agglomération de Montréal en 2020.

Rappelons qu’à Montréal, la grande majorité des domiciles ne sont pas dotés de compteurs d’eau. Et la Ville n’envisage pas l’installation de ces appareils pour le secteur résidentiel. En 2017, la Commission de l’écofiscalité du Canada avait pourtant recommandé que Montréal emboîte le pas à d’autres municipalités canadiennes et installe des compteurs dans les résidences. Cette idée a toutefois été rejetée par l’administration Coderre, puis par celle de Valérie Plante.

Reste que les Montréalais demeurent de grands consommateurs d’eau. En 2020, la production d’eau potable de l’agglomération a atteint 552 millions de m3, ce qui représente l’équivalent de 729 litres par personne et par jour, indiquait le bilan 2020 de l’usage de l’eau publié l’an dernier. Il s’agit tout de même d’une baisse de 3 % par rapport à 2019.

Il faut toutefois préciser qu’un peu plus du quart de l’eau produite par les usines de filtration d’eau de Montréal, soit 26,2 %, est perdue en raison des fuites dans le réseau d’aqueducs, ce qui correspond à environ 361 millions de litres par jour.