Olymel ferme une usine à Saint-Hyacinthe

Olymel va fermer une usine à Saint-Hyacinthe au mois de février, entraînant la perte de 107 emplois, a annoncé le transformateur alimentaire, jeudi.

La coopérative a mentionné que les volumes de produits à emballer ont diminué à son usine située sur la rue Saint-Jacques. Ses autres usines, responsables de l’abattage et de la découpe, sont en mesure de prendre le relais pour les activités d’emballage.

Le couperet tombe tandis qu’Olymel mène une réorganisation de ses activités. En octobre dernier, elle avait d’ailleurs annoncé la suppression de 177 postes de cadre au sein de la coopérative. Olymel doit naviguer contre plusieurs vents contraires, dont la pénurie de main-d’oeuvre, les bouleversements de la chaîne d’approvisionnement, l’inflation des prix des matières premières et l’incertitude économique mondiale.

Un joueur important

Les difficultés de l’entreprise ont des répercussions sur l’industrie alimentaire québécoise, car Olymel représente 80 % de la transformation de porc au Québec.

En février, Sollio, la société mère de la coopérative Olymel, avait indiqué que des changements s’imposaient dans les activités de sa division. « On va réévaluer l’ensemble de nos activités, affirmait le chef de la direction, Pascal Houle, dans le cadre de la publication des résultats. On va revoir les activités pour s’assurer que l’an prochain, les résultats sont à la hauteur des attentes du conseil d’administration et de la direction. » La coopérative avait dévoilé une perte avant ristourne et impôt de 18,7 millions de dollars au cours de son exercice 2021 terminé le 31 octobre, comparativement à un excédent de 201 millions en 2020. La perte nette était de 10,3 millions en 2021, par rapport à un excédent de 141 millions lors de l’exercice précédent.

Olymel affirme que les employés touchés par la fermeture de son usine auront la possibilité d’être mutés dans ses autres installations dans la région.