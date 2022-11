7 milliards de dollars envolés à cause de la pénurie de main-d’oeuvre au Québec

Faute de personnel, les entreprises manufacturières québécoises refusent des contrats, accumulent des retards... et essuient des pertes financières. Au total, c’est près de 7 milliards de dollars qu’elles ont dû laisser sur la table au cours de la dernière année, selon un nouveau sondage du regroupement Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ) dévoilé mercredi.

« La pénurie de main-d’oeuvre, c’est le plus grand frein à la croissance des manufacturiers québécois », a lancé d’emblée Véronique Proulx, p.-d.g. de MEQ, en conférence de presse. Quand les entreprises ne trouvent pas suffisamment d’employés, cela a un coût économique, a-t-elle rappelé. Elles doivent renoncer à certains contrats, ralentir leur cadence de production, et livrer la marchandise en retard...

Des 7 milliards de dollars partis en fumée, 4 milliards sont dû à des contrats refusés ou retardés et 3 milliards à des investissements annulés ou retardés.

Au cours de la dernière année, le secteur manufacturier a généré plus de 180 milliards de dollars au Québec, selon les chiffres de MEQ. Les pertes liées à la pénurie de main-d’oeuvre ne représentent alors qu’environ 4 % du volume de l’activité manufacturière Québec, mais ce sont des pertes de « trop », croit Mme Proulx.

« Dans un contexte de relance économique, d’inflation, d’une récession à nos portes, est-ce que le Québec peut vraiment se permettre de laisser 7 milliards de dollars, dont des investissements importants au niveau technologique ? La réponse est non », considère Mme Proulx.

Délocalisation ?

Pénalisées par le manque de travailleurs, environ 3 entreprises manufacturières québécoises sur 10 ont songé à « déménager une partie de leurs activités à l’étranger ou donner davantage de contrats à l’étranger » dans la dernière année, apprend-t-on également dans le sondage.

« Quand on déménage ses activités à l’extérieur du Québec, c’est très rare qu’on les ramène », soulève Mme Proulx, qui réclame du gouvernement qu’il prenne à bras-le-corps l’enjeu de la pénurie de main-d’oeuvre, en haussant les seuils d’immigration, en facilitant l’intégration des travailleurs étrangers et en offrant plus de soutien aux entreprises en lien avec l’automatisation et la robotisation.

« Au Québec, recruter, c’est comme pêcher dans un lac vide. Il n’y a personne! On manque de travailleurs et il faut travailler sur la question de l’immigration », estime Mme Proulx.

Le sondage, réalisé entre le 14 septembre et le 11 octobre 2022, a été mené auprès d’environ 300 entreprises manufacturières québécoises.