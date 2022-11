L’industrie touristique montréalaise accueille la COP15 à bras ouverts

Les chefs d’État ne participeront peut-être pas à la COP15 qui se tiendra à Montréal en décembre, mais pour l’industrie touristique, l’événement qui devrait attirer dans la métropole plus de 10 000 délégués étrangers est fort bienvenu.

« C’est un beau cadeau pour un début décembre qui est habituellement un peu plus tranquille du point de vue touristique », indique Jean-Sébastien Boudreault, p.-d.g de l’Association hôtelière du Grand Montréal. « On prend tout ce qui passe, surtout après deux ans de vaches plus que maigres. »

L’organisme évalue à entre 15 000 à 20 000 le nombre de nuitées qui sont réservées jusqu’à maintenant pour la durée de la conférence des Nations unies sur la biodiversité qui se tiendra à Montréal du 7 au 19 décembre. « Et on sait que les réservations entrent encore », souligne M. Boudreault.

Reste que l’événement n’aura pas l’ampleur qui avait été évoquée il y a quelques mois, soutient le p.-d.g.. Et la semaine dernière, la secrétaire exécutive de la Convention sur la diversité biologique, Elizabeth Maruma Mrema, a confirmé qu’aucun chef d’État ne participerait à ce sommet.

Pour l’instant, plusieurs mesures liées à la sécurité restent à préciser. Et les hôteliers devront composer avec la période des partys de Noël qui va commencer dans leurs établissements. « C’est un beau casse-tête », admet Jean-Sébastien Boudreault.

« C’est une manne pour nous. Il y a quatre mois, on ne s’attendait pas à la tenue de la COP15 ici », confirme Manuela Goya, vice-présidente, affaires publiques à Tourisme Montréal. Selon elle, la COP15 permettra de démontrer que Montréal est en mesure d’accueillir des événements de grande envergure et qu’elle est une destination de choix pour le tourisme d’affaires. « Pour nous et pour la ville, c’est important que Montréal soit associée à la lutte pour le climat et la biodiversité. La réputation peut en ressortir consolidée », croit-elle.

Cela dit, les retombées de l’événement seront positives en autant que la conférence se déroule bien, reconnaît Mme Goya : « On espère que ce ne sera pas la cohue et qu’on n’aura pas des images dégradantes de Montréal ».

G7 et COP15

À ceux qui seraient tentés d’établir un parallèle entre la COP15 de Montréal et le sommet du G7 qui s’était tenu dans Charlevoix en 2018, Paul Arseneault, expert en tourisme et professeur au département de marketing de l’UQAM, prévient que les comparaisons sont difficiles. À l’occasion du sommet du G7, un secteur de La Malbaie avait été bouclé pour une poignée de chefs d’État. L’événement n’avait pas eu de réelles retombées économiques pour la région, dit-il.

La COP15 ressemble d’avantage à un « gros congrès », estime le professeur. Il s’agit donc d’une bonne nouvelle pour la métropole en cette période de l’année. « Ça va réellement générer une activité touristique. Les compagnies aériennes vont transporter beaucoup de monde et on peut imaginer que les taxis vont faire de bonnes affaires et que les gens vont aller au restaurant. » Il y aura des entraves de circulation, mais elles ne seront pas majeures, souligne-t-il.

L’expert ne croit cependant pas que ce sommet pour la biodiversité va marquer les esprits et que les Montréalais vont commémorer l’événement dans 15 ans. Il ne pense pas non plus que la COP15 va entraîner une vague de tourisme d’agrément en 2023. La COP15 renforcera toutefois la place de Montréal comme première destination nord-américaine pour les congrès d’associations internationales, soutient-il.

Un périmètre se déploie

Le déploiement du périmètre de sécurité aux abords du Palais des congrès a débuté lundi, ce qui a entraîné la fermeture complète de l’avenue Viger, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Hermine. Une vingtaine de policiers étaient sur les lieux pour s’assurer de la fluidité de la circulation. L’érection de la clôture autour du Palais des congrès devrait être complétée autour du 27 novembre, a indiqué Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

À terme, lorsque la clôture sera en place, une voie de circulation sera retirée sur l’avenue Viger ainsi que sur les rues Saint-Antoine et Saint-Urbain. La place Jean-Paul-Riopelle sera aussi bouclée tout comme le stationnement du Palais des congrès, qui se trouve au nord de l’avenue Viger. Montréal prévoit un déploiement policier exceptionnel, le plus important des 20 dernières années dans la métropole.

De son côté, la Coalition anticapitaliste et écologiste contre la COP15 annonce déjà la tenue de manifestations les 7 et 9 décembre, en marge de l’événement. Selon la coalition, des milliers d’étudiants ont voté un mandat de grève pour les trois premiers jours de la COP15.