Cagnotte fédérale annoncée pour le chantier Davie

La désignation du chantier Davie dans la stratégie nationale de construction navale devrait se conclure d’« ici la fin de l’année », annonce le ministre fédéral de la Santé et député de Québec, Jean-Yves Duclos. Cette qualification, espérée par les 850 ouvriers et les quelque 1000 fournisseurs québécois de la Davie, signifierait, selon plusieurs, la « renaissance » du chantier mal-aimé.

Négociée depuis 2019, cette qualification rendrait l’entreprise de Lévis admissible aux lucratifs contrats fédéraux prévus dans le cadre de la stratégie nationale de construction navale (SCNC). À la clé : la construction des « bateaux les plus gros, les plus complexes [et] les plus modernes jamais construits au Canada », selon M. Duclos, soit sept brise-glace, dont un polaire, et deux traversiers.

Ce contrat représente une manne fédérale capable de faire ruisseler sur le Québec plus de 21 milliards de dollars en retombées économiques, selon un récent rapport de la firme Deloitte, et de créer plus de 4500 emplois « très bien rémunérés ». Pour la Davie, c’est aussi l’assurance d’un avenir à long terme et l’espoir de clore le chapitre de déboires et de banqueroutes qui a longtemps miné sa réputation.

La désignation semble acquise au chantier, puisque c’est le « seul à avoir réussi l’étape de préqualification », a rappelé Jean-Yves Duclos. Le ministre fédéral a souligné son bonheur d’avoir quitté Vancouver et les négociations sur les transferts en santé pour assister, à Québec, au premier Rendez-vous annuel de la chaîne d’approvisionnement de la construction navale.

Deux chantiers font présentement partie de la stratégie nationale : celui de Seaspan, à Vancouver, et celui d’Irving, à Halifax. La Davie, laissée pour compte dans les plans des précédents gouvernements conservateurs, voit maintenant poindre la lumière au bout du tunnel.

Pour obtenir l’attribution des contrats fédéraux, le chantier maritime de Lévis, inauguré en 1829, devra subir une imposante cure de jouvence. La facture de sa modernisation s’élève, selon Denis Boucher, vice-président aux affaires publiques de la Davie, au bas mot à 500 millions de dollars.

Cette mise à niveau s’avère nécessaire pour ne pas « répéter les erreurs du passé », soit l’époque où les contrats mal ficelés « mettaient le chantier Davie plus dans le trouble au lieu d’améliorer son sort ».

Il y a 10 ans, la Davie se relevait avec peine d’une débâcle qui avait laissé l’entreprise exsangue. « Le chantier était fermé, il était en faillite technique. Je pense qu’il restait juste 20 employés, se souvient Pierre Drapeau, vice-président de l’Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada. Il y a des fournisseurs qui avaient perdu des centaines de milliers de dollars là-dedans. Aujourd’hui, ils sont dans la salle : ça prouve à quel point la confiance est maintenant solide. »

Le gouvernement du Québec caresse aussi de grandes ambitions pour la Davie, dont la capacité de production dépasse les chantiers de Vancouver et d’Halifax mis ensemble.

« Le naval peut être, pour la grande région de Québec et de Lévis, ce que l’aérospatiale est pour la région de Montréal, croit le nouveau ministre de l’Éducation et député de Lévis, Bernard Drainville. Ça représente des milliers d’emplois bien rémunérés pour nous mettre vraiment sur la map. »

Devant le parterre de gens d’affaires réunis au Centre des congrès de Québec, M. Drainville a promis que le gouvernement caquiste sera au rendez-vous. « La désignation du chantier s’accompagnera d’investissements importants, très importants, de la part du gouvernement du Québec », a-t-il lancé au cours de son allocution, avant de préciser, en fin de discours, que cette contribution s’astreindra aux « limites du raisonnable. »

L’industrie de la construction navale, croit M. Drainville, a le potentiel de joindre l’aérospatiale, le jeu vidéo et l’aluminium au panthéon des filières de premier plan au Québec. « L’avenir est tellement prometteur », rêve le nouvel élu de Lévis, qui pense cependant que le chantier doit redorer « la perception un petit peu négative » héritée des années où les autorités publiques investissaient des millions de dollars pour garder la Davie à flot — et contempler, souvent, son naufrage.