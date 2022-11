La FADOQ demande plus de soutien

Ce texte fait partie du cahier spécial Vivre pleinement

Les différentes mesures annoncées par le gouvernement fédéral lors de son dernier énoncé économique de l’automne 2022, rendu public le 3 novembre dernier, sont insuffisantes pour les personnes âgées, constate-t-on au Réseau FADOQ.

« Il y a des éléments positifs, et on comprend le contexte d’incertitude qui plane, mais le gouvernement de M. Trudeau a laissé passer une occasion en or d’aider les personnes âgées à traverser les turbulences économiques qui les secouent », dit Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ.

Selon elle, plus de mesures auraient dû être mises en avant, par exemple, en bonifiant le Supplément de revenu garanti de 500 $ pour les personnes âgées qui vivent seules et de 750 $ pour celles qui vivent en couple.

« C’était une promesse de M. Trudeau pendant la campagne électorale de 2021 et ce n’est toujours pas fait, dit-elle. Une telle mesure aurait été hautement appréciée par les personnes âgées moins nanties, qui sont durement touchées par l’inflation. »

Dans le même ordre d’idées — une autre promesse électorale de 2021 —, la création d’un crédit d’impôt pour prolongation de carrière aurait pu encourager les aînés qui souhaitent demeurer ou retourner sur le marché du travail à le faire, croit Mme Tassé-Goodman.

« Un tel crédit aurait été doublement pertinent dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, dit-elle. On sait que des aînés veulent retourner travailler, mais pas à leur détriment. »

D’autre part, les aînés peuvent s’estimer déçus de la bonification de 10 % de la Sécurité de la vieillesse, puisque celle-ci, en juillet dernier, a été accordée uniquement aux 75 ans et plus.

« La détresse financière n’a pas d’âge. Il aurait été nécessaire que le gouvernement élargisse la bonification à l’ensemble des aînés qui sont admissibles à la prestation de la Sécurité de vieillesse, et ce, dès 65 ans. En l’instaurant seulement à partir de 75 ans, on a créé deux classes d’aînés. Il y a bien des aînés de 65 à 74 ans qui souffrent aussi de l’augmentation du panier d’épicerie et des loyers. Nous avons reçu énormément de commentaires au sujet de la détresse financière qu’ils vivent. »

Du côté des mesures annoncées, la présidente salue l’initiative gouvernementale visant à doubler le crédit sur la TPS, ainsi que l’engagement d’avoir une Prestation dentaire canadienne. Grâce à cette nouvelle mesure, les familles qui n’ont pas de couverture pour les soins dentaires et dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $ recevront jusqu’à 650 $ par année au cours des deux prochaines années.

« Des soins dentaires plus accessibles peuvent changer la donne pour des personnes qui ne socialisent pas, dit-elle. On a des aînés qui n’osent plus sortir parce qu’ils n’ont pas les moyens d’aller chez le dentiste ou le denturologiste. Bref, il y a de belles percées avec cet énoncé économique, mais on s’attendait à plus. »

Qualité de vie des proches aidants

La détresse financière est aussi, trop souvent, le lot des proches aidants, dont plusieurs sont âgés de 50 ans et plus. Ces personnes viennent en aide à leur conjoint malade ou à leurs parents d’âge avancé.

« Au Québec, il y a 1,5 million d’adultes qui posent un geste comme proche aidant d’aîné sur une base hebdomadaire, dit Gisèle Tassé-Goodman. De ce nombre, on a beaucoup de femmes encore sur le marché du travail qui sont proches aidantes pour un de leurs parents. L’engagement des proches aidants est vraiment une richesse pour la société. »

Cet engagement pour aider un proche a souvent des impacts financiers et professionnels. Heures de travail réduites, déplacements, essence, repas : chaque année, les proches aidants dépensent en moyenne 7600 $ pour aider, selon Proche aidance Québec.

« Ce que l’on demande au gouvernement, c’est de faciliter l’accès à l’assurance-emploi pour ces personnes et de prolonger la période de prestations jusqu’à 52 semaines. Il ne faudrait pas qu’elles soient pénalisées parce qu’elles sont proches aidantes et craignent de perdre leur emploi. Il faut qu’elles puissent quitter temporairement leur emploi pour prendre soin de leur proche. Ce qu’on demande depuis plusieurs années, c’est l’instauration d’un régime québécois pour proches aidants, qui serait fondé sur un modèle semblable à celui du régime québécois d’assurance parentale. Il faut protéger le lien d’emploi de ces personnes. »

Le Réseau FADOQ demande aussi que le crédit d’impôt fédéral pour les aidants naturels devienne un crédit remboursable.

