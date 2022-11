Des changements climatiques qui coûtent cher au Canada

L’économie canadienne fait déjà les frais des changements climatiques, prévient une autre étude, cette fois du Directeur parlementaire du budget à Ottawa. Mais si la tendance se maintient, cette facture sera au moins huit fois plus salée d’ici la fin du siècle.

L’an dernier, la température moyenne au Canada avait augmenté de presque 1 degré Celsius (0,9 °C) par rapport aux normales observées de 1961 à 1990 alors que les précipitations étaient 2,5 % plus élevées, a rapporté mardi le DPB dans une analyse d’une quarantaine de pages. L’impact de ces changements sur la production agricole, la productivité économique, la santé humaine, les infrastructures, l’utilisation de l’énergie ou encore sur les activités dépendantes du climat s’est traduit par une diminution de 0,8 % du produit intérieur brut (PIB), c’est-à-dire la perte de l’équivalent d’un peu moins de 20 milliards $.

Même si tous les gouvernements de la planète devaient tenir les promesses qu’ils ont faites jusqu’à présent en matière de réduction de gaz à effet de serre (GES), la température moyenne au Canada continuerait d’augmenter de 0,7 °C d’ici 2050 et de près du double d’ici la fin du siècle. Plutôt qu’une diminution de 0,8 % du PIB, l’économie canadienne accuserait alors un recul de 2,4 % en 2050 et de 5,8 % en 2100.

Les conséquences économiques s’annoncent pires encore si l’on ne se fie pas aux promesses des pays et que l’on ne tient compte que de leurs mesures de réduction de GES véritablement mis en place ou en voie de l’être. Dans ce cas, la température moyenne au Canada augmenterait encore de 2,3 °C d’ici la fin du siècle et les pertes économiques seraient au moins huit fois plus élevées (6,6 %) que ce qu’elles sont déjà.

Ces estimations restent incomplètes, met en garde le DPB, parce qu’elles ne tiennent pas entièrement compte de plusieurs facteurs aggravant. Les coûts de transition liés au passage à une économie à plus faibles émissions de carbone n’y ont pas été estimés, par exemple, pas plus que l’impact plus sévère que pourraient avoir les changements climatiques sur l’économie mondiale, les dommages infligés par l’augmentation des évènements météorologiques extrêmes ou le réchauffement climatique qui sera beaucoup plus prononcés dans l’Arctique canadien.

Et puis, le bouleversement du climat n’aura pas uniquement des impacts économiques, bien sûr, poursuit le DPB. Il aura aussi notamment « de nombreux effets sur la santé, le bien-être, la nature et les écosystèmes ».

L’analyse du DPB arrive au moment même où commence la conférence climatique des Nations unies (COP27) à Charm-el-Cheikh, en Égypte. Elle vient s’ajouter à une longue liste d’études des impacts économiques des changements climatiques, y compris au Canada. Plus tôt cet automne, une étude de l’Institut climatique du Canada estimait que la moitié des retombées de la croissance économique ira bientôt à réparer les dégâts causés par les changements climatiques. La situation se dégradera rapidement ensuite, y disait-on, à moins que l’on parvienne à freiner le réchauffement du climat, mais aussi que l’on déploie les efforts nécessaires pour s’y adapter.