Inflation: quelle est la probabilité qu’une politique monétaire restrictive soit efficace?

Dans la lutte actuelle contre une inflation déclenchée par une contraction de l’offre, quelle est la probabilité qu’une politique monétaire restrictive (hausse des taux directeurs) soit efficace ? se demande un lecteur, Éric Deland. Pour le Québec, n’est-il pas contradictoire d’adopter une politique fiscale expansive (diminution des taxes et des impôts), face à la politique monétaire restrictive de la Banque du Canada ?

L’actuelle flambée inflationniste n’est pas qu’une histoire de choc d’offre. La Banque du Canada insiste également sur la présence d’une demande excédentaire dans l’économie dont l’impact sur la hausse des prix se trouve amplifié par ce choc d’offre solidement ancré, notamment sous le poids des distorsions sur les chaînes d’approvisionnement.

S’ajoutent les répercussions économiques de la guerre de Vladimir Poutine contre l’Ukraine sous forme de poussée des prix de l’énergie et de l’alimentation. Sans oublier l’impact des tensions persistantes sur un marché du travail subissant l’influence d’une pénurie de main-d’oeuvre.

Cette combinaison demande excédentaire choc d’offre impliquant un éventail de variables exogènes vient atténuer l’impact d’une hausse du loyer de l’argent qui, pour compenser, se doit d’être plus forte et plus convaincante.

La Banque du Canada doit, en plus, composer avec une des économies les plus sensibles aux taux d’intérêt du G20. Elle doit manoeuvrer dans un contexte d’endettement élevé des ménages et d’exubérance immobilière. En haussant ses taux d’intérêt, elle vise à exercer une pression sur la demande, donc sur les dépenses des ménages, et sur les investissements des entreprises. Avec, pour objectif, de rétablir un équilibre entre l’offre et la demande qui viendra baisser la pression sur les prix. Elle veut aussi éviter un désancrage des attentes inflationnistes à long terme susceptible d’engendrer une spirale salaires-prix.

La hausse des taux d’intérêt, qui joue sur la demande et par ricochet sur l’offre, reste le meilleur outil dont la portée se trouve accrue par le resserrement quantitatif, qui consiste à sortir de son bilan les titres obligataires du gouvernement achetés lors de la crise sanitaire.

Enfin, une hausse des coûts de production, transférée en partie ou en totalité aux consommateurs, fait que ces derniers seront moins disposés à acheter autant de biens et de services, ce qui poussera les entreprises à réduire leur production. Tout cela dans l’attente que les distorsions sur les chaînes d’approvisionnement se résorbent.

En ce qui a trait à la contribution des gouvernements à la lutte contre une inflation hors cible, leur politique budgétaire se doit d’être cohérente avec l’austérité monétaire. Elle doit comprendre des interventions ponctuelles et ciblées afin de répondre aux vulnérabilités sans contrecarrer les efforts des banques centrales.

Le Fonds monétaire international a insisté plus d’une fois : « face à des chocs durables sur l’offre et à une inflation généralisée, les tentatives de limiter les hausses de prix par une réglementation des prix, des subventions ou des réductions d’impôts seront coûteuses pour le budget et, en définitive, inefficaces. Les autorités devraient laisser les prix s’adapter et fournir temporairement des transferts monétaires ciblés aux [agents économiques] les plus vulnérables. » Ce que l’histoire économique enseigne.

