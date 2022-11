Ottawa doit riposter à la politique américaine d’investissements pour lutter contre les changements climatiques

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie du 7 novembre 2022. Pour vous abonner, cliquez ici.

Lors de la présentation de l’énoncé économique fédéral, jeudi dernier, le gouvernement libéral n’a pas caché sa préoccupation : Ottawa doit riposter à la politique américaine d’investissements massifs pour la lutte contre les changements climatiques.

Plus précisément, c’est l’Inflation Reduction Act (IRA) qui est dans la mire d’Ottawa. Il s’agit de la loi adoptée cet été par le gouvernement Biden, qui prévoit près de 370 milliards de dollars américains (environ 520 milliards de dollars canadiens) en nouvelles dépenses pour la lutte pour le virage énergétique ainsi que pour la croissance de l’économie.

« C’est un game changer pour la transition climatique et pour la reconstruction industrielle en Amérique du Nord pour les prochaines années », a souligné un haut fonctionnaire du ministère des Finances, devant les médias.

« Je dirais que c’est un trou noir à investissements ! Appelez ça comme vous voulez, mais il s’agit d’une politique industrielle ambitieuse et agressive de la part des États-Unis », a-t-il ajouté.

En guise de réplique, le gouvernement libéral a alors annoncé l’instauration de deux nouvelles mesures : un crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres (qui coûtera 6,7 milliards de dollars canadiens sur cinq ans dès 2023-2024), ainsi qu’un crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre.

Ottawa a également donné un peu plus de détails concernant le Fonds de croissance du Canada (FCC), doté d’un capital de 15 milliards de dollars, qui avait déjà été annoncé lors du dernier budget. Ce fonds a pour ambition de générer trois fois plus d’investissements du secteur privé.

Des jours plus sombres à venir

Ottawa a actuellement les moyens de procéder à de tels investissements et en aura grand besoin pour aider l’économie dans les prochaines années.

Dans sa mise à jour économique, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a brossé le tableau d’un gouvernement fédéral qui bénéficiera de revenus plus importants que prévu en raison de la bonne tenue de l’économie, mais aussi de l’inflation, qui vient gonfler ses rentrées fiscales. Ottawa n’est pas le seul d’ailleurs dans cette situation, les gouvernements provinciaux dépassant, eux aussi, et plus largement encore, les projections budgétaires. Déjà, le déficit global équivalant à 1 % du produit intérieur brut qu’on attendait pour l’année 2021-2022 a été remplacé par un surplus.

Toutefois, cette situation risque fort de ne pas durer, a-t-elle prévenu. Signe de l’évolution rapide de la réalité économique canadienne et mondiale, les prévisions de la fin du mois de septembre des économistes du secteur privé sur lesquelles le gouvernement fédéral a basé sa mise à jour de la semaine dernière sous-estiment probablement déjà l’ampleur du ralentissement économique en cours.

Aussi les fonctionnaires du ministère des Finances ont-ils également élaboré un scénario appelé « scénario pessimiste » où, contrairement au scénario dit « de référence » — mais qui, aujourd’hui, et selon la même logique, devrait probablement être appelé le « scénario optimiste » —, il n’est plus question d’une réduction constante des déficits jusqu’à un retour à l’équilibre budgétaire en 2027-2028, mais plutôt d’une « légère récession », en début d’année, avec un recul de presque 1 % du produit intérieur brut en 2023, accompagnée de déficits qui repartiraient à la hausse avant de se remettre à diminuer ensuite plus lentement.