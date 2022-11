Un automne sombre pour les technos montréalaises

Les technos sont-elles le canari dans la mine économique? Si la cascade de mises à pied ces derniers jours chez Twitter, Meta et Microsoft et au sein des entreprises montréalaises ne présage pas d’une récession imminente, elle témoigne d’une perte de patience aussi soudaine que manifeste des investisseurs envers le secteur technologique.

« C’est une période qui n’est pas super réjouissante pour les entreprises technologiques », constate Guillaume Lajoie, porte-parole de l’organisme sectoriel Startup Montréal. « À l’échelle mondiale, on voit des mises à pied assez importantes au sein des grandes entreprises en raison de la chute de leur valeur boursière. Du côté des plus petites entreprises, on coupe des postes pour répondre aux nouveaux désirs des investisseurs qui sont moins patient et qui espèrent un rendement plus rapide. »

La semaine dernière a été particulièrement pénible pour l’industrie montréalaise des technologies. Blâmant un contexte économique qui s’est rapidement détérioré, la plateforme d’approvisionnement en matériaux de construction RenoRun a mis à pied 43 % de ses quelques 500 employés. RenoRun avait déjà congédié 70 personnes en août dernier.

Coupures tous azimuts

Quelques jours plus tard, le producteur suédois de jeux vidéo Embracer annonçait la fermeture définitive de son studio montréalais Onoma. Après deux années d’acquisitions multiples, Embracer dit vouloir se serrer la ceinture et a décidé de sortir du jeu vidéo mobile, la spécialité d’Onoma, mieux connue sous son ancien nom de Square Enix Montréal. Une partie de ses 150 employés ont été déplacés au sein des autres divisions montréalaises de l’entreprise, mais la majorité ont perdu leur emploi.

Au même moment, Microsoft et Twitter procédaient eux aussi à des congédiements. Cette semaine, ce sera apparemment au tour de Meta, rapportent des sources américaines. La société mère de Facebook envisagerait de licencier « quelques milliers » de ses 87 000 employés de par le monde.

Les raisons de ces coupures de postes varient d’une société à l’autre, mais la prémisse est identique partout : les technos cotées en bourse ont perdu plus du tiers de leur valeur depuis le début de l’année. Les prévisions économiques pour l’année à venir continuent d’être sombres. Cela impatiente les investisseurs.

Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, prédisait à la fin octobre que « nous devrions terminer 2023 avec à peu près la même taille, ou nous serons peut-être une organisation un peu plus petite que nous le sommes actuellement ». Le fondateur de Meta dit vouloir « concentrer nos efforts sur un petit nombre de projets prioritaires en 2023 ».

Microsoft voit la demande pour ses produits infonuagiques atteindre un plateau ces jours-ci. Twitter a un nouveau patron qui vient d’allonger 44 milliards $US pour acquérir un réseau social déficitaire que les analystes évaluent plus près des 25 milliards $US.

Impact incertain au Québec

Tout cela a des échos jusqu’au Québec. Twitter n’a pas officiellement de bureaux au Québec, mais deux de ses principaux dirigeants canadiens établis à Toronto ont été remerciés, en plus de plusieurs autres télétravailleurs répartis un peu partout au pays, y compris au Québec.

L’impact chez nous du recentrage prévu par Meta sur l’intelligence artificielle, les courtes vidéos et le métavers est moins certain. Les activités de Meta à Montréal orbitent essentiellement autour de la recherche et du développement de technologies d’intelligence artificielle. Une partie de cette R-D est également liée au métavers, l’environnement virtuel immersif sur lequel le PDG Zuckerberg gage le futur de sa société.

Autrement dit, les employés montréalais de Meta ne devraient pas trop s’inquiéter pour leur futur proche. Des sources au sein de l’industrie montréalaise consultées par Le Devoir disent eux aussi n’avoir rien entendu de négatif relativement aux activités de Meta dans la métropole québécoise.

Ce qui inquiète davantage dans les technos montréalaises est une récente perte d’appétit des investisseurs pour un certain niveau de risque. Des investisseurs plus frileux espèrent revoir leur argent plus tôt que tard, ce qui force les entrepreneurs à ajuster leurs plans en conséquence, explique Guillaume Lajoie de Startup Montréal.

« On sent que le capital se fait plus rare, alors les startups coupent des postes et accélèrent la mise en marché de leur produit ou service, pour répondre aux attentes des investisseurs », dit-il.

Les professionnels en technologies qui seraient subitement en recherche d’emploi ne devraient pas trop s’en faire non plus, ajoute Guillaume Lajoie. Il manque toujours autant de main-d’oeuvre dans l’industrie pour combler tous les postes vacants au sein d’entreprises financièrement plus stables. « En fait, si du talent est libéré par les grandes entreprises, ça pourrait même aider les startups d’ici », conclut-il.