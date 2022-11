Hilo coûte cher et ne répond pas aux attentes d’Hydro-Québec

L’avenir de la filiale d’Hydro-Québec vouée à l’efficacité énergétique est incertain. En plus d’échouer à attirer suffisamment de clients, Hilo est le plus coûteux outil de gestion de la pointe hivernale, selon des documents internes obtenus par Le Devoir. Si bien que la société d’État a pris les rênes de son conseil d’administration il y a deux semaines.

Non seulement Hydro-Québec a-t-elle récemment remercié le directeur général d’Hilo, Sébastien Fournier, mais elle a ainsi pris les commandes de l’entreprise. La société d’État s’assure ainsi d’avoir la mainmise sur l’avenir d’une filiale qui, jusqu’à présent, ne lui permet pas de réduire la demande d’électricité lors des grands froids autant qu’elle le prévoyait.

En effet, le président du CA en poste depuis 2019, le membre indépendant Carl Cassista, ne siège plus au conseil depuis la mi-octobre. Idem pour l’administrateur indépendant Frédéric Bastien, qui a quitté le groupe le 17 octobre dernier. Les deux ont été remplacés par des dirigeants d’Hydro-Québec. Ce sont maintenant 4 des 10 vice-présidents de l’équipe de Sophie Brochu qui assurent la destinée de la filiale indépendante employant 150 personnes.

Hydro-Québec n’exclut maintenant pas de restructurer et d’absorber Hilo. « Pour le moment, nous procédons à une évaluation qui durera environ trois mois », explique le porte-parole Cendrix Bouchard dans un courriel. « Hilo connaît un succès définitif depuis sa création », ajoute-t-il, précisant qu’il s’agit d’« un outil indispensable » pour affronter la croissance de la demande en électricité.

Concrètement, l’équipe de Mme Brochu — qui a déjà orchestré la fusion des divisions production, transport et distribution d’Hydro-Québec — tient déjà les rênes d’Hilo. « En principe, et en pratique, qui contrôle le CA d’une entreprise contrôle l’entreprise et son orientation stratégique », rappelle Michel Magnan, professeur et chercheur à la Chaire de gouvernance Jarislowsky de l’Université Concordia.

Des problèmes d’efficacité

Le temps n’est plus aux surplus d’électricité au Québec. Hydro-Québec a sous-évalué l’ampleur de la pointe de demande l’hiver dernier, révélait Le Devoir la semaine dernière. Elle a dû démarrer 18 fois sa centrale au gaz naturel de Bécancour. Son plan d’approvisionnement déposé jeudi se fonde sur d’« importants efforts » d’efficacité énergétique, dans lesquels Hilo joue un rôle central, sans quoi il sera impossible de décarboner la province.

Créée en 2019, Hilo est une filiale d’Hydro-Québec qui vise à réduire la consommation d’électricité des ménages lors des grands froids. Pour s’abonner à Hilo, les clients intéressés doivent faire installer chez eux des thermostats et des interrupteurs intelligents. Une application mobile leur suggère ensuite des « défis » lors des pics de demande ; s’ils acceptent, leur chauffage diminue d’intensité et ils empochent un crédit.

Hydro-Québec cultive de grandes ambitions pour sa filiale : elle croit qu’Hilo va dégager plus de 600 mégawatts (MW) de puissance en période de pointe dès 2029. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Selon des documents internes obtenus par Le Devoir, Hilo n’a libéré en moyenne que 10 MW de puissance lors des pointes l’hiver dernier, alors que les attentes de sa société mère s’élevaient à 28 MW.

Pour l’hiver prochain, Hydro-Québec se donne comme objectif de presque quintupler le rendement d’Hilo, soit de le porter à 47 MW, et de rallier 33 500 abonnés, selon les documents que nous avons obtenus, datés de juillet. Ce sera ardu. La semaine dernière, un porte-parole de la société d’État a déclaré à Radio-Canada qu’Hilo comptait 20 000 clients.

Un outil coûteux

Les informations obtenues par Le Devoir montrent également qu’Hilo est l’outil le plus coûteux par kilowatt (kW) dans l’arsenal d’Hydro-Québec pour réduire la demande en période de pointe. En moyenne, les gains réalisés grâce à Hilo l’hiver dernier ont coûté 136 $ par kW. Les autres outils, comme le « crédit hivernal » pour les clients résidentiels ou le programme de « gestion de la demande en puissance » de la clientèle industrielle, ont coûté 60 $ ou moins par kW.

Pourquoi le coût d’Hilo est-il si élevé ? « Hilo a été lancée il y a trois ans, le coût d’effacement diminuera au fil des ans », répond le porte-parole d’Hydro-Québec. Il ajoute que la filiale se veut une « centrale virtuelle » qui assure une régulation de la puissance plus facile à prévoir que d’autres programmes. Les autres options de gestion de la pointe, moins coûteuses, « seront bien entendu utilisées au maximum, mais leur potentiel a une limite ».

Pour atteindre son objectif de plus de 600 MW d’effacement en 2029, la société d’État aurait besoin de rallier à Hilo des centaines de milliers de participants. L’an dernier, les quelques milliers d’abonnés au service ont chacun retranché en moyenne 2,64 kW par « défi » — une puissance équivalente à celle requise par une machine à laver.

« Le problème de ce programme-là, c’est qu’il n’est pas conçu pour une mise à l’échelle », explique Normand Mousseau, directeur scientifique de l’Institut de l’énergie Trottier et professeur de physique à l’Université de Montréal. Or, un élargissement du bassin d’abonnés est nécessaire pour réduire les coûts.

Le spécialiste dit d’ailleurs avoir « zéro intérêt » pour les défis proposés par Hilo. « Imaginez les familles de trois enfants… » souligne-t-il.

« Le Québec n’a pas de plan, poursuit M. Mousseau. Ce qu’il nous faut, c’est une réglementation et une vraie stratégie pour faire baisser le coût des solutions de déplacement [de la puissance électrique en pointe] et s’assurer d’une gestion intégrée dans les systèmes de chauffage. » Il croit notamment que les thermostats intelligents modérant le chauffage lors des pointes de consommation devraient être obligatoires dans les nouveaux bâtiments.