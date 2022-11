Ottawa fait le bon élève

Ottawa a fait figure de bon élève avec ses politiques d’aide musclées durant la pandémie. Il entend continuer de faire de même, cette fois en intervenant le moins possible face à l’inflation.

On pourrait y voir un renversement total de situation. Lorsque la pandémie de COVID-9 a frappé, le gouvernement fédéral n’avait pas hésité à déployer des mesures tout aussi extraordinaires que massives pour venir en aide aux ménages et aux entreprises qui faisaient face à une économie mise sur pause pour freiner la propagation du virus. Cet effort avait d’ailleurs coûté cher, en contribuant à faire exploser son déficit d’environ 25 milliards en 2019 à presque 330 milliards l’année suivante.

Cela a toutefois porté ses fruits, s’est félicitée la ministre des Finances, Chrystia Freeland, jeudi, dans son Énoncé économique de l’automne. Non seulement l’économie canadienne a connu sa reprise la plus rapide des trois dernières récessions, mais elle affichait encore, durant la première moitié de l’année, la croissance (3,2 % en taux annualisé) de loin la plus forte des pays du G7. Cette vigueur économique est particulièrement frappante du côté de l’emploi, avec 400 000 Canadiens de plus qu’avant la pandémie qui travaillent et un taux de chômage en septembre (5,2 %) tout près de son creux historique.

Autre problème, autre solution

Mais voilà. Le problème aujourd’hui n’est pas là. Il est du côté de l’inflation, qui plombe le pouvoir d’achat des ménages et qui force les banques centrales à relever leurs taux d’intérêt au pas de course pour freiner la demande des consommateurs et des entreprises quitte à faire replonger l’économie en récession.

Encore là, le Canada s’en tire mieux que la plupart des pays développés, avec une inflation qui a reculé de 8,1 % à 6,9 % depuis juin. Mais on reste loin de la cible de 2 % de la Banque du Canada. Aussi les Canadiens n’ont-ils pas fini d’avoir mal, tant à leur pouvoir d’achat qu’à leur économie.

On comprend, dans ce contexte, que de nombreuses voix puissent réclamer une aide d’Ottawa pour amortir le choc de la hausse des prix, d’autant plus qu’il en aurait les moyens, à en croire sa mise à jour économique d’hier.

Profitant de la bonne tenue de l’économie et de revenus gonflés par l’inflation, le déficit qu’il prévoyait en avril pour l’année budgétaire en cours aurait fondu de plus de moitié, de 53 milliards à seulement 23 milliards. À ce rythme, estimait le choeur des économistes consultés par le ministère des Finances au mois de septembre, il devrait avoir retrouvé l’équilibre budgétaire en 2026-2027, et la dette nette du gouvernement fédéral en proportion de l’économie devrait être revenue à ce qu’elle était avant la pandémie au tournant de 2030.

Le Fonds monétaire international ne disait-il pas lui-même, le mois dernier, que le Canada est l’un des pays qui affichent les finances publiques les plus solides ? C’est vrai. Mais il disait aussi que la dernière chose dont on a besoin aujourd’hui est des gouvernements qui — à coups de baisses d’impôt, de contrôle des prix et autres mesures générales — entretiendraient le feu inflationniste que les banques centrales essaient d’éteindre.

À la place, le FMI en appelait à un soutien limité et ciblé en faveur des personnes les plus vulnérables. Il encourageait aussi les pays à accélérer leur préparation en vue des grands défis économiques à venir, dont le virage vert.

Bonne élève, Chrystia Freeland a exactement fait cela jeudi. Elle s’en est tenue à ajouter quelques mesures d’aides ciblées à celles qui avaient déjà été annoncées. Elle a aussi promis quelques milliards supplémentaires à la transition vers la carboneutralité, mais qui viendront surtout les prochaines années. Plus de la moitié des gains budgétaires imprévus resteront consacrés à la réduction du déficit.

Avenir incertain

« Pendant que la Banque du Canada lutte contre l’inflation, nous ne compliquerons pas son travail, a fait valoir la ministre. Nous sommes compatissants, et nous sommes aussi responsables. »

« Et prudents », aurait également pu ajouter Chrystia Freeland. En effet, la situation évolue vite, et généralement pas en s’améliorant, expliquent ses fonctionnaires. À telle enseigne que les prévisions du secteur privé du mois de septembre sur lesquelles s’appuie leur Énoncé économique pourraient bien être déjà dépassées.

Ainsi, si la guerre des banques centrales contre l’inflation se révélait un peu longue que prévu, le Canada pourrait bien, finalement, ne pas pouvoir éviter une « récession légère » au début de 2023 qui se traduirait par une contraction de 1,6 % du produit intérieur brut et une remontée du chômage à 6,9 %. Ce « scénario pessimiste » serait bien moins grave que durant la crise financière de 2008-2009 (-4,4 % du PIB et 8,7 % de chômage), mais cela ferait repartir à la hausse les déficits les prochaines années.