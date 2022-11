L’entreprise américaine Lowe’s, propriétaire des magasins RONA et Réno-Dépôt, a annoncé jeudi qu’elle se départira de sa branche canadienne. C’est la société Sycamore Partners, une société new-yorkaise de capital-investissement spécialisée dans les secteurs du commerce de détail, de la consommation et de la distribution, qui a l’intention de l’acquérir pour 400 millions de dollars « et une contrepartie différée calculée sur le rendement futur ».

Environ 450 magasins de rénovation seraient concernés par la transaction. Le directeur général de Sycamore Partners a d’ailleurs indiqué qu’il souhaitait faire « de Lowe’s Canada et de Rona une société autonome » en maintenant le siège social là où il se trouve, soit à Boucherville, au Québec.

Dans un communiqué publié jeudi, Lowe’s Canada a indiqué que la clôture de l’opération devrait avoir lieu au début de 2023, sous réserve notamment « de l’obtention des approbations des autorités de réglementation ».

Plus de détails suivront.