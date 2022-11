Cafouillage autour d’écouteurs «conçus au Québec»

Après avoir dû exclure précipitamment un produit certifié depuis deux mois et demi, l’organisme Les Produits du Québec compte renforcer son processus pour éviter que des consommateurs soient à nouveau induits en erreur.

Depuis le début du mois d’août, l’entreprise Résoluweb, basée à Drummondville, affichait avec fierté sur son site Internet et ses réseaux sociaux que l’unique produit qu’elle commercialise, les écouteurs sans fil Podzies Pro, était parmi les premiers à recevoir le sceau « Conçu au Québec ». Cela a été fait à la suite « d’une étude rigoureuse de nos produits et de notre marque », indiquait une publication qui se trouvait toujours mercredi sur la page Facebook du produit. Cette information a été reprise par au moins un populaire blogue techno.

« On a fait un effort phénoménal au niveau de la conception de notre produit, et ça a été fait au Québec », a affirmé en entrevue avec Le Devoir le fondateur, Michael Charbonneau, qui est seul au sein de son entreprise.

Mais est-ce que les écouteurs Podzies Pro, vendus en ligne pour une centaine de dollars, répondent réellement au critère des Produits du Québec selon lequel « la main-d’oeuvre affectée aux activités de design et de conception est entièrement localisée au Québec » ? Les explications de M. Charbonneau ont permis d’en douter.

Ce dernier a sélectionné un fabricant chinois qui offrait de « choisir des options technologiques à la carte à intégrer au produit ». Il a opté pour un moule préexistant, utilisé par d’autres marques, ce qui fait que des écouteurs à l’aspect identique peuvent être trouvés en ligne.

« On a un directeur de compte là-bas qui nous permet des discussions avec un ingénieur là-bas. On n’est pas des experts en technologies, alors on s’appuie sur leur expertise, a indiqué M. Charbonneau. Au niveau de la décision, c’est nous, mais tout ce qui est technique, comment monter toutes les pièces l’une dans l’autre, ce n’est pas nous qui faisons ça. »

Une autre marque d’écouteur québécois, Sounds Good, travaille aussi en collaboration avec un manufacturier chinois. « Il serait donc faux de nous attribuer le mérite que notre produit est entièrement conçu au Québec, a toutefois précisé le cofondateur Philippe Langlois. Si on voulait faire les démarches pour tenter d’obtenir ce type de certification, il faudrait jouer avec les mots et nous préférons opter pour une politique “zéro bullshit”. »

Marche arrière

Quelques jours après avoir été questionné par Le Devoir, Les Produits du Québec a retiré la semaine dernière Résoluweb — Podzies Pro de sa liste d’entreprises adhérentes, d’un commun accord avec M. Charbonneau.

La directrice générale, Elfi Morin rappelle qu’il existe trois marques de certification lancées en avril par le gouvernement du Québec et gérées par son organisme. « Fabriqué au Québec » exige que la dernière transformation substantielle au produit soit faite dans la province. Pour « Produit du Québec », on ajoute à cela que « 85 % des coûts directs liés à l’achat d’intrants, à leur transformation et à leur assemblage sont engagés au Québec ». Pour valider la candidature des produits à ces logos, de nombreuses preuves et documents, comme des factures, des diagrammes et des photos, sont exigées. Mais pour « Conçu au Québec », c’est une autre histoire.

« C’est principalement une déclaration et une attestation signée », a établi la directrice générale. Après avoir reçu le message du Devoir, l’équipe de vérification a ouvert le dossier de Podzies et a devancé le processus d’audit détaillé, c’est-à-dire un examen plus approfondi, prévu dans l’année pour un nombre aléatoire de produits certifiés. C’est là que l’organisme s’est aperçu que l’entreprise ne pouvait pas s’en prévaloir.

Mme Morin affirme que son conseil d’administration se penchera désormais sur une façon d’améliorer leur processus. « On va chercher à trouver quelle est la pièce justificative qu’on peut ajouter pour avoir une confirmation un peu plus solide », a-t-elle précisé.

Mme Morin s’est engagée à faire une vérification supplémentaire auprès des neuf autres entreprises ayant des produits vérifiés « Conçu au Québec ». Parmi elles, on compte des compagnies connues comme La Vie en Rose, Genacol et Biovert. La directrice générale souhaite que ses certifications restent crédibles aux yeux des consommateurs, puisque leur objectif est de les aider à faire des choix éclairés.

L’achat local encore valorisé

Le propriétaire des boutiques Signé local, Dawei Ding, qui se targue de ne proposer que des produits fabriqués au Québec, estime que l’achat local est toujours à la mode, même s’il constate un léger recul de ses ventes. La fondatrice de la journée Je déPENSE local, l’artisane Stéphanie Morin, croit aussi que c’est le cas, bien que l’inflation cause des préoccupations budgétaires aux ménages. Cet événement, qui a lieu le 3 novembre, rallie environ 300 commerçants québécois qui proposent des rabais, à l’instar du Black Friday, sur des produits faits ici et à l’étranger.

En raison de cet intérêt persistant, Dawei Ding n’est pas surpris qu’une entreprise puisse être tentée d’étirer la définition de conception québécoise en sa faveur. « Conçu au Québec est le critère le moins significatif. Tu ne contribues pas nécessairement à la création d’emplois au Québec. C’est la fabrication qui prend le plus de travail, qui prend de la main-d’oeuvre », juge M. Ding.

À ce jour, environ 30 000 produits appartenant à 70 entreprises ont obtenu l’une ou l’autre des trois marques de certification des Produits du Québec.