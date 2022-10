Bromont victime de sa popularité 

Des résidents de Bromont s’inquiètent de la hausse fulgurante de l’évaluation foncière de leur propriété, que le maire de cette municipalité bucolique de l’Estrie associe à la « gentrification » rapide de ce secteur qui a connu un boom immobilier depuis le début de la pandémie.

En plus de Montréal, ce sont 115 villes ou municipalités du Québec qui devront présenter un nouveau rôle d’évaluation foncière en prévision de 2023, selon la Loi sur la fiscalité municipale.

Plusieurs n’ont pas encore terminé cet exercice comptable, qui ne relève pas d’une décision politique. C’est le cas notamment de Sorel-Tracy, qui devrait recevoir à la mi-novembre les résultats d’une firme mandatée pour estimer la nouvelle évaluation foncière sur ce territoire. La Ville de Saint-Jérôme confirme pour sa part que cette augmentation sera en moyenne de 44 % à compter de 2023.

Des valeurs qui explosent

À Bromont, les résidents ont été prévenus dès septembre : la hausse moyenne de la valeur foncière des propriétés résidentielles atteindra 49,6 % l’an prochain. La valeur de certaines maisons y a d’ailleurs augmenté de plus de 60 %, a constaté Le Devoir en consultant le rôle d’évaluation foncière de cette municipalité de plus de 11 000 habitants.

« Personnellement, la valeur de ma propriété a augmenté de 55 %, celle de mon voisin, de 80 % », confie le maire de Bromont, Louis Villeneuve, qui ne s’attendait pas à d’aussi « grosses augmentations » des valeurs foncières sur son territoire.

« On a eu une surenchère et, aujourd’hui, on vit le contrecoup de celle-ci », ajoute le maire, qui associe cette flambée des prix à l’arrivée de nombreux résidents de Montréal et de la Rive-Sud qui se sont exilés dans sa municipalité depuis le début de la pandémie. Ça devient très difficile d’acheter à Bromont », ajoute le maire, qui estime que sa municipalité écope de la « gentrification » qu’elle a subie ces dernières années.

Un constat que partage la professeure au Département d’études urbaines et touristiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et spécialiste en matière de logement Hélène Bélanger. « Ça a un effet pervers parce que plus le territoire est attractif, plus il y a de la pression et plus les coûts augmentent, et ça se répercute sur les valeurs foncières, souligne l’experte. C’est une forme de gentrification, en effet. »

Tout comme Montréal, la Ville de Bromont prévoit de réduire ses taux de taxation pour amortir l’augmentation de la valeur des propriétés. Elle devra toutefois tenir compte du taux d’inflation élevé dans la rédaction de son budget, qui sera adopté en décembre, convient M. Villeneuve, ce qui pourrait avoir un effet sur les taxes municipales imposées aux résidents de Bromont.

« Il n’y a aucune garantie que les taxes ne vont pas augmenter de façon folle », lance ainsi la résidente de Bromont Julie Boucher, qui se sent « prise en otage » après avoir reçu une hausse de la valeur de sa propriété de 64 %. Sa demeure est désormais évaluée à 1 375 000 $.

Des choix déchirants

L’inquiétude est d’ailleurs vive chez plusieurs résidents de Bromont joints par Le Devoir. Certains, comme Karine Mandrea-Pelletier, ont déjà commencé à se serrer la ceinture dans l’appréhension d’une hausse substantielle de leurs taxes foncières.

« On a déjà une vie très simple financièrement et notre seule grande dépense, c’était une voiture qu’on louait, et qu’on est allés reporter au garage » pour acheter plutôt une voiture usagée fabriquée en 2012, raconte la mère de trois enfants, dont la propriété a connu une hausse de sa valeur foncière de 47 %.

Sophie Saint-Michel, une mère de cinq enfants qui demeure depuis 2008 à Bromont, a pour sa part vu l’évaluation foncière de sa maison bondir de près de 73 %, soit passer de 620 000 $ à 1 071 000 $. À cela s’ajoutent les dernières augmentations des taux d’intérêt hypothécaires, qui affecteront aussi les finances de la famille dans les prochains mois, relève-t-elle.

« On est à Bromont, on a une belle maison, mais il va falloir couper dans tout le reste et, souvent, ce sont les enfants qui vont écoper. On va couper dans les loisirs et dans le superflu pour pouvoir vivre dans notre maison », soupire Sophie Saint-Michel.

Afin d’éviter que la spéculation immobilière force des ménages à quitter Bromont, le maire, Louis Villeneuve, indique qu’un « sommet sur l’habitation » aura lieu dans sa ville au cours des prochains mois. L’élu souhaite ainsi stimuler la construction de logements abordables dans sa municipalité, où ceux-ci font défaut malgré la multiplication des nouveaux développements immobiliers.

« Il faut penser aux jeunes qui terminent leurs études et veulent revenir chez eux, aux personnes âgées qui ont vendu leur maison et veulent acheter ici, dit le maire. On ne veut pas perdre notre vie de communauté. »

Boom immobilier

Les hausses inscrites au rôle foncier de la Ville de Bromont font écho à la surchauffe du marché immobilier que la municipalité de l’Estrie a connue l’an dernier. Une analyse publiée par la firme Royal LePage en décembre 2021 faisait ainsi état d’un bond de 58,7 % en un an du prix médian des maisons unifamiliales détachées dans ce secteur, qui atteint maintenant 607 000 $.

« On n’avait même pas encore emménagé que des gens nous demandaient si on voulait vendre », se souvient Maxime Creton. Le père de famille a quitté Montréal à l’été 2021 pour s’installer à Bromont avec ses enfants dans une propriété dont la valeur foncière a gonflé de 56 % au nouveau rôle d’évaluation de la municipalité.

« J’ai un bon travail, mais quand même, moi, sérieusement, j’ai hâte de voir l’impact que ça va avoir sur les taxes qu’on va payer », dit M. Creton, qui craint lui aussi de devoir faire des coupes « dans les plaisirs de la vie », comme les sorties au restaurant et les voyages à l’étranger, si ses taxes municipales augmentent de façon importante l’an prochain.

Ce nouveau rôle foncier survient d’ailleurs dans un contexte de ralentissement global du marché immobilier au Québec. À Bromont, cependant, malgré une diminution notable des ventes au cours des derniers mois, une hausse moyenne des prix de revente des maisons unifamiliales et des copropriétés a tout de même été enregistrée, de 15 % et de 44 % respectivement, lorsqu’on cumule les quatre derniers trimestres, selon la plateforme Centris. La croissance des prix ne semble donc pas vouloir s’essouffler.