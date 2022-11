S’unir pour obtenir des logements abordables

Ce texte fait partie du cahier spécial Immobilier

« Disposer d’un logement abordable et de qualité est essentiel pour la santé, l’accès à l’emploi et le bien-être », rappelait l’OCDE en 2021 face à la crise du logement, dont les conséquences ont été exacerbées par la pandémie de COVID-19. Sur l’Île de Montréal, le seuil d’abordabilité est franchi par 1 habitant sur 4, selon les premières données recueillies par Centraide et la Fondation du Grand Montréal (FGM) dans le cadre d’un rapport sur les signes vitaux consacré au logement, qui paraîtra en novembre.

Dans son suivi de l’abordabilité du logement au deuxième trimestre 2022, la Banque Nationale du Canada fait état d’une septième détérioration trimestrielle consécutive dans le Grand Montréal, pour atteindre le pire niveau depuis 1990. L’ampleur du problème est constatée sur le terrain par les organismes communautaires. « Il a des effets sur d’autres enjeux, comme l’insécurité alimentaire, la santé mentale, l’endettement, la détresse et même la violence, qui touchent les familles. La classe moyenne commence aussi à être touchée », observe Mario Régis, directeur principal à Centraide du Grand Montréal.

La question du logement est « un amplificateur des inégalités sociales, au coeur de tout l’enjeu de la pauvreté », souligne pour sa part Karel Mayrand, président-directeur général de la FGM. Lorsque la proportion du revenu consacrée au logement augmente, les gens vont de plus en plus tôt dans les banques alimentaires et le risque de décrochage scolairedes jeunes s’accroît. Pourtant,M. Mayrand déplore le « déséquilibre fondamental, qui s’aggrave année après année » entre le budget consacré par le gouvernement au logement social et abordable (2,5 milliards de dollars d’ici 2032 dans le Plan québécois des infrastructures) et celui réservé à d’autres priorités, comme le réseau routier (30 milliards).

Centraide et la FGM ont conclu un partenariat pour ramener cet enjeu au coeur du débat et des préoccupations. En collaborant avec l’Institut du Québec, les deux organismes préparent la prochaine édition du rapport « Signes vitaux du Grand Montréal », consacré au logement et à ses enjeux connexes, qui sera rendue publique le 22 novembre prochain.

Un état des lieux précis

Le rapport va chercher à comprendre les causes de la pénurie de logement abordable. « Nous souhaitons apporter un regard particulier sur les populations les plus vulnérables et défavorisées, indique Mario Régis. On regarde souvent les moyennes, mais la réalité à Montréal n’est pas la même dans les quartiers d’Hochelaga-Maisonneuve, Pierrefonds ou Côte-des-Neiges, par exemple. » Différentes tranches de population seront examinées plus finement, avec une analyse différenciée selon le sexe, notamment.

L’Institut du Québec est encore en train de travailler sur le rapport, mais selon les premières données recueillies, 1 ménage montréalais sur 4 (habitant l’Île de Montréal) doit dépenser plus de 30 % de ses revenus pour se loger, franchissant ainsi le seuil d’abordabilité.

« C’est la proportion la plus élevée dans le Grand Montréal (incluant Laval et les banlieues de la Rive-Nord et de la Rive-Sud) », indique Karel Mayrand. Selon une autre donnée préliminaire du rapport, le logement de deux chambres (le fameux « quatre et demi ») est le type de logement inoccupé dont les loyers ont le plus augmenté, soit une hausse de près de 40 % entre 2016 et 2021.

Une grande « conversation » au printemps

Les données contenues dans le rapport permettront à Centraide de nourrir une « grande conversation » qu’il organisera au printemps 2023. « Nousne pouvons pas décemment rester en mode observateur de ce qui est en train de se passer. Centraide a un rôle à jouer en mettant en lien des gens qui disposent de leviers différents », croit Mario Régis.

L’idée de cette grande conversation s’inspire du groupe d’action sur la persévérance scolaire, lancé à la fin des années 2000 par JacquesMénard (à l’époque président de BMO Groupe financier) pour lutter contre le décrochage scolaire. « Il avait réussi à mettre autour de la table des gens des milieux communautaires, d’affaires, politiques, institutionnels qui s’étaient entendus sur une cible de 80 % de taux de diplomation et chacun avait travaillé dans son champ d’expertise pour l’atteindre », rappelle Mario Régis.

Le directeur espère que le rapport « Signes vitaux du Grand Mont­réal » offrira des bases solides pour mettre du monde à contribution, afin d’agir à la source des enjeux liés au logement. « Si on arrive à enlever de la pression de ce côté-là, l’impact sera majeur », encourage-t-il.

